¿Una máquina recreativa en casa?, por qué se debería tener una, según Archade

jueves, 24 de marzo de 2022, 15:48 h (CET)

En los años 70, con la llegada de los primeros juegos electrónicos como el Pong o Pac-Man fueron creadas las máquinas de arcade, unos artefactos recreativos. Además, con el paso del tiempo su popularidad no ha disminuido, ya que, hoy en día, estas máquinas se pueden encontrar en una gran cantidad de lugares como centros comerciales, salas de juegos, tiendas de videojuegos y restaurantes e incluso algunos hogares.

Estos representan un divertido viaje al pasado para muchas personas, trayendo recuerdos de la infancia. Por esto, empresas como Archade se dedican a hacer realidad muchos sueños, ofreciendo modelos para instalar una máquina recreativa en casa, con diferentes diseños personalizados.

¿Cuáles son las 5 razones para tener una máquina recreativa en casa? Existen una serie de beneficios que brindan las máquinas de arcade y que marcan la diferencia con respecto a otras consolas de videojuegos. Entre los puntos destacados se puede mencionar la transmisión de un sentimiento de nostalgia y la evocación de recuerdos que surgen al jugar.

Por otra parte, las máquinas recreativas pueden servir como una manera de reforzar vínculos entre los miembros de la casa, ya sea entre padres e hijos o entre parejas. En primer lugar, el tener una fuente de entretenimiento sirve para liberar el estrés acumulado del día. Asimismo, cuando los miembros de la familia participan en el juego se estimula el compartir, la comunicación o la complicidad.

Desde el punto de vista de terceros, el tener este tipo de máquinas es una fuente de atracción para amigos y visitantes, ya que generan interés y amenizan las reuniones.

Los juegos también ofrecen varios beneficios a la salud física y mental, tales como la mejora de las habilidades cognitivas, mejora de reflejos y memoria muscular, además de reducir el mal humor y la depresión.

Un beneficio extra que contribuye con la elección de la máquina se relaciona con los nuevos diseños. Aunque anteriormente eran aparatos de grandes dimensiones, en la actualidad es posible adquirir arcades personalizados que se adapten al espacio de cada hogar.

Los profesionales de la empresa personalizan las máquinas de arcade La tienda Archade se ha posicionado en el mercado español como un referente en la fabricación de productos arcade. Ofrecen desde máquinas recreativas pre-configuradas, hasta ejemplares 100% personalizables desde cero.

El cliente puede escoger entre máquinas con el sistema Just Retro, las cuales tienen integrados más de 15.000 juegos antiguos y de arcade y cerca de 50 plataformas o el sistema premium que cuenta con más de 25.000 juegos, tanto antiguos como otros más actualizados y 85 plataformas disponibles.

Adicional al sistema, es posible escoger diseños preconfigurados con varios tamaños. La empresa ofrece una garantía de dos años, así como un soporte técnico remoto.

Las máquinas recreativas de Archade tienen el objetivo de unir lo retro con lo actual, ofreciendo diseños clásicos o atemporales con la calidad de la tecnología moderna.



