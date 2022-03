Casas inteligentes con domótica e inteligencia artificial, de la mano de Petrosecur Seguridad y Defensa Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de marzo de 2022

Hoy en día, los métodos de seguridad del hogar han ido evolucionando constantemente, por eso hay diferentes formas eficientes de proteger una casa. Asimismo, existe un factor que antes no se tenía en cuenta, sin embargo, el avance de la tecnología ha provocado que los hogares y conjuntos residenciales se vean en la necesidad de protegerse en el ámbito de la ciberseguridad.

Por esta razón, Petrosecur ofrece diversas maneras de tener casas inteligentes al implementar un sistema de ciberseguridad basado en la inteligencia artificial de la domótica, para así garantizar un espacio automatizado y, de igual forma, evitar los puntos vulnerables en la protección de las residencias.

La ciberinteligencia para conseguir espacios seguros es la domótica La seguridad en el ámbito digital comienza a ser un punto de enfoque con respecto a la construcción de espacios seguros. Con internet formando parte del día a día, la conexión a diversos servidores puede ser una puerta abierta a la privacidad de una familia, ya que los dispositivos electrónicos contienen toda la información de una persona y, en las manos equivocadas, puede ser perjudicial para su seguridad.

Buscado la forma de ofrecer un servicio de seguridad completo, Petrosecur desarrolló un sistema de seguridad único en el mercado que permite vigilar las residencias de intrusos día y noche y proteger las plataformas digitales.

La domótica es un sistema de seguridad basado en la inteligencia artificial que ofrece una casa completamente inteligente y automatizada, la cual agrupa todo el sistema en un dispositivo completamente personalizable y compatible con los principales sistemas operativos.

¿Por qué adquirir un sistema de ciberseguridad? Solo en España, el 99,5 % de los hogares tiene como mínimo un teléfono móvil conectado a redes de internet, por eso la ciberseguridad es fundamental para mantener un hogar completamente protegido.

Lo más importante al utilizar inteligencia artificial para la seguridad del hogar es proteger el router del wifi doméstico, esto se debe a que los delincuentes buscan hackear este sistema para así lograr acceder a dispositivos como la alarma de seguridad. Entonces, se podría decir que no sirve de nada tener un sistema de alarma de la mejor calidad si el algoritmo de protección inteligente no cubre esta zona.

Por esta razón, la empresa de instalación de sistemas de seguridad Petrosecur cuenta con radares de seguridad con autoseguimiento,cuya función es cubrir las zonas denotadas previamente y aludir un posible problema, además es resistente a cualquier clima.

Para conocer con profundidad todos los beneficios que ofrecen los sistemas de la empresa, la página web cuenta con toda la información necesaria para todas las familias que buscan la mejor forma de protección.



