Aumentar la eficiencia energética en refinerías y plantas químicas, con MERYT Catalysts & Innovation

jueves, 24 de marzo de 2022, 12:35 h (CET)

MERYT Catalysts & Innovation es una distribuidora de adsorbentes, catalizadores y otras materias primas para las empresas del sector químico.

Uno de los objetivos de la compañía es ofrecer las herramientas necesarias para que industrias como las refinerías y las plantas químicas aumenten su eficiencia energética y formen parte de la transición que está viviendo hoy en día el sector petroquímico. Las empresas dedicadas a los procesos de refinamiento requieren disminuir el consumo energético y las emisiones de CO2 y de NOx u óxidos de nitrógeno, para que se genere una mayor rentabilidad y sean más amigables con el medioambiente.

Precalentadores de aire de MERYT Catalysts & Innovation MERYT Catalysts & Innovation dispone de diferentes equipos para el aumento de la eficiencia energética, como precalentadores de aire y quemadores de bajas emisiones de NOx. Los precalentadores se adecúan a los hornos gracias a su tecnología de flujo en contracorriente y a que están elaborados completamente en acero inoxidable. Con ellos se consigue aprovechar todo el calor generado por los humos y que se disminuya el consumo de combustible en el horno y, en consecuencia, las emisiones de gases tóxicos.

Los precalentadores pueden operar en conjunto con sistemas de adicionales de reducción de emisiones como son el sistema SCR, Selective Catalytic Reduction, que proporciona tasas de reducción de óxidos de nitrógeno, el sistema DeNox, una metodología enfocada a la reducción de óxidos nitrosos, y el sistema SNCR, Selective Non Catalytic Reduction, la tecnología que convierte Nox en N2 y H2O.

Qué son los quemadores de bajas emisiones de NOx Como su nombre lo indica, estos quemadores tienen la capacidad de reducir en gran medida la emisión de los gases reactivos NO (óxido nítrico) y del NO2 (dióxido de nitrógeno). Estos elementos son altamente contaminantes, aumentan el efecto invernadero y perjudican la capa de ozono. La combustión en el quemador se efectúa en una cámara bien sellada y que, por lo tanto, no utiliza el aire del espacio donde se encuentra instalado. Es un quemador moderno, innovador y que minimiza de forma significativa el impacto medioambiental. El precio de estos equipos es más económico comparado con el coste de los quemadores tradicionales y su instalación se realiza sin desagüe. MERYT Catalysts & Innovation, la empresa con profesionales de más de 30 años de experiencia en el mercado de productos químicos y tecnologías del sector, encuentra en el aumento de la eficiencia energética un factor clave para el nuevo escenario de la transición energética.



