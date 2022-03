¿Cómo escoger una crema facial para hombre? Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de marzo de 2022, 11:50 h (CET)

Los movimientos sociales de la última década han liberado a las personas de ciertos prejuicios, como el uso de productos cosméticos para hombres. A día de hoy, se puede ver a artistas de renombre como Pharrel Williams y Harry Styles utilizando maquillaje o productos para el cuidado de la piel en sus redes sociales.

Además, se ha comprobado que la aplicación de estos productos no se limita al ámbito estético, sino que también brinda beneficios a la salud, ya que la piel es un órgano que necesita mantenerse hidratado, tanto por dentro como por fuera. Por esta razón, se han creado cremas para hombres.

En Homo Naturals, los clientes pueden encontrar una amplia selección de productos de cosmética masculina.

Recomendaciones para elegir una crema facial para hombres Durante mucho tiempo, la sociedad impuso que los hombres no debían utilizar productos cosméticos. Sin embargo, el mercado se ha ampliado acorde a las tendencias, ofreciendo alternativas masculinas, como cremas faciales de diferentes marcas y aromas.

Sin embargo, para poder elegir la más adecuada es importante determinar el tipo de piel de la persona. En este contexto, las pieles mixtas o grasas deben utilizar una crema hidratante en forma de gel sin aceite y esto permitirá una absorción más rápida con un efecto matificante. En cambio, si la piel es normal o seca deben usarse productos específicos.

Asimismo, los expertos recomiendan solo usar productos fabricados especialmente para la piel masculina, ya que los cosméticos femeninos (sobre todo las cremas) otorgan una extra hidratación. En la piel de los hombres, esto puede tener consecuencias negativas inmediatas, por ejemplo, las pieles mixtas se tornan más grasosas debido al aumento de sebo y en las normales puede generar la aparición del acné.

Por otra parte, es aconsejable priorizar la compra de lociones con componentes naturales, ya que estos suelen ser ecológicos y no generan daños en la epidermis.

Razones por las que usar cosméticos naturales La piel del hombre tiene mayor espesor, firmeza y grasa, características que hacen que envejezca más lentamente. Sin embargo, las líneas de expresión pueden presentarse de manera súbita. Además, para retrasar dicho proceso y mantener una apariencia saludable, los hombres deben evitar los productos que contienen derivados del petróleo. Estos ingredientes solo otorgan una sensación falsa de hidratación, obstruyen los poros y evitan que la piel transpire con normalidad, acelerando el envejecimiento. La solución se encuentra en el uso de productos naturales hechos de aceites vegetales y esenciales, extractos de plantas y conservantes ecológicos.

En la empresa Homo Naturals han formulado productos bajo los estándares de la cosmética natural, ecológica y sostenible. Para facilitar el cuidado de la piel han creado rutinas faciales fáciles de seguir. De esta forma, los clientes pueden elegir entre rutinas diarias o semanales que incluyen limpiadores, exfoliantes, hidratantes y productos específicos para combatir las arrugas o manchas.

Las cremas no solo evitan la resequedad de la piel, sino que permiten vivir una vida más tranquila y sana.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.