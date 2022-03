EuroDiner proporciona capital flexible a largo plazo para alcanzar los objetivos de las empresas Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de marzo de 2022, 10:46 h (CET)

A menudo, el mayor obstáculo para las compañías es la dificultad para obtener un crédito en las entidades bancarias, bien sea para superar una situación crítica a nivel interno como para iniciar un nuevo proyecto. No obstante, la posibilidad de acceder a créditos de forma alternativa ha representado la salvación de numerosas compañías en distintos sectores a día de hoy.

En este sentido, EuroDiner ha destacado en el sector financiero por proporcionar a las empresas el capital flexible que les permita alcanzar sus objetivos. Con más de 15 años de experiencia, esta consultoría financiera se ha consolidado como uno de los principales intermediarios financieros en gestionar préstamos para impulsar el crecimiento de una compañía.

Soluciones financieras para compañías de todos los sectores Dentro de cualquier empresa, las crisis económicas suelen ser momentos determinantes para el cambio. Si bien en algunos casos la compañía puede estar preparada para enfrentar este tiempo de dificultad con sus propios recursos financieros, en otras ocasiones se requiere un apoyo financiero externo.

Como asesores financieros, los profesionales de EuroDiner se encargan de la gestión completa de préstamos ajustados a las necesidades de cada compañía. En este contexto, la agencia trabaja con diferentes líneas de financiación, enfocadas en diversas actividades, lo que les permite proporcionar una solución adecuada a los requerimientos o situación en la que se encuentre la empresa solicitante.

Bien sea para iniciar un proyecto empresarial o salir de una situación económica compleja, los servicios de estos consultores se enfocan en gestionar, de la forma más rápida y efectiva. Financiación a promotores y constructores que tengan el suelo con licencia y proyecto y préstamos con garantía corporativa que pueden alcanzar hasta los 150 millones de euros, cuyo tiempo de pago incluso alcanza los 7 años. Esto con el objetivo claro de contribuir al crecimiento de una compañía a largo plazo por la obtención del capital flexible para ello.

La alternativa a las entidades bancarias de siempre Es importante destacar que EuroDiner no es una compañía de préstamos. La función de los asesores financieros en este caso es ser intermediarios y orientar tanto a empresas, a profesionales y sin olvidar a los particulares en la obtención de créditos necesarios para alcanzar sus sueños o resolver situaciones extremas de necesidad de liquidez, como la regularización de impagos, cancelación de embargos o recuperar activos adjudicados por los bancos.

Para ello, la agencia consultora cuenta con numerosas plataformas y entidades financieras que funcionan como alternativas más accesibles que la banca tradicional, lo que representa una ventaja para las compañías que deseen acceder a créditos ajustados a sus necesidades.

A través de su plataforma digital, los interesados en solicitar la asistencia de EuroDiner podrán conocer más acerca de los servicios que dispone esta consultoría financiera y contactar con el equipo de profesionales que orientará sobre la solución financiera más apropiada para cada situación.



