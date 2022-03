Eliminación del CO2 en emisiones industriales con Bionatur Medio Ambiente Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de marzo de 2022, 10:33 h (CET)

Las emisiones excesivas de CO2 o dióxido de carbono en las industrias se encuentran entre los contaminantes que mayor daño hacen al medioambiente. Este gas incoloro e inodoro durante años ha sido representado como una de las causas principales del calentamiento global, conque muchas empresas están trabajando para eliminar su presencia en el ambiente. Entre estas empresas destaca en España Bionatur Medio Ambiente, la cual ha creado una fórmula avanzada de absorbentes catalíticos para la eliminación del CO2 en emisiones industriales.

¿Cómo eliminar el CO2 en las industrias para la protección del medioambiente? Bionatur Medio Ambiente es considerada una empresa líder en la depuración de gases contaminantes, destacando por ser la única en Europa que fabrica cada uno de sus productos. Estos productos son filtros, absorbentes y catalizadores que ofrecen a las empresas una solución efectiva para combatir el calentamiento global y por lo tanto proteger el medioambiente. Uno de sus últimos proyectos es el desarrollo de una fórmula de absorbentes catalítico que permite eliminar el CO2 de las emisiones industriales. Dicho desarrollo fue realizado en el laboratorio de Bionatur Medio Ambiente, el cual cuenta con tecnología de última generación y un equipo de expertos en la depuración de gases contaminantes. Además, esta fórmula es efectiva para casi cualquier industria como la química, farmacéutica, automotriz, centrales térmicas, plantas de biogás, etc. Actualmente, esta compañía ofrece en su servicio de eliminación de CO2 una instalación completa de soluciones integrales con llave en mano, total garantía y uno de los precios más competitivos en este mercado.

La eliminación del CO2 en las emisiones industriales Hoy en día, el CO2 o dióxido de carbono es considerado uno de los gases invernaderos que mayores consecuencias trae al medioambiente por su gran presencia en las industrias. Tanto ha sido su propagación desde el auge de la era industrial que gobiernos e instituciones de todo el mundo dan reconocimientos a las empresas que velan por la eliminación del CO2. Esto, por ejemplo, se puede reflejar en la actual reducción de huella de carbono que permite a autónomos y negocios mostrarse ante la sociedad como un protector del medio. La razón de ello es que el exceso de CO2 puede causar problemas futuros en las cosechas, disminución del agua potable y altos niveles de subida en el mar. A su vez, la propagación de este gas ha llevado a la extinción de especies vitales para mantener el equilibrio ecológico e, incluso, pueden desaparecer ecosistemas, aumentar la sequía, etc. Por estas razones, Bionatur Medio Ambiente recomienda a las empresas contratar sus servicios profesionales de eliminación de CO2 en las emisiones industriales modernas.

Durante años, Bionatur Medio Ambiente se ha posicionado como una empresa líder en Europa por contar con un laboratorio propio para la creación de fórmulas científicas avanzadas que permiten eliminar el CO2, COV, SO2, H2S Biogás y otros contaminantes del medio ambiente.



