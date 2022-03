XTB reúne a las grandes gestoras para analizar las oportunidades de la inversión en ETFs en 2022 Comunicae

jueves, 24 de marzo de 2022, 14:10 h (CET) En el evento ‘XTB Investing Trends’ participarán JP Morgan, BlackRock, Amundi, Xtrackers, y Nextep Finance. El mayor encuentro sobre este tipo de activos se celebrará de forma online el próximo 31 de marzo Algunas de las mayores gestoras de inversión a nivel mundial se darán cita el próximo 31 de marzo en el evento ‘XTB Investing Trends’, organizado por XTB, uno de los brokers online más reconocidos, seguro y competitivo del mundo.

Concretamente, el foro de inversión, que se desarrollará de forma online de 18:00h a 21:00h, reunirá a JP Morgan, BlackRock, Amundi, Xtrackers y Nextep Finance para debatir y analizar las principales tendencias de inversión para 2022 en Fondos de Inversión Cotizados (ETFs). Algunos de los temas que pondrán sobre la mesa las firmas invitadas serán cómo empezar a invertir en ETFs, qué sectores brillarán en 2022, qué hay detrás del éxito de la inversión indexada, cómo invertir en megatendencias o inversión pasiva y activa.

La jornada comenzará con la participación de Joaquín Robles, analista de XTB, que hablará sobre ‘Cómo empezar a invertir en ETFs’. Seguirá Juan San Pío, director comercial de Amundi ETF, Indexing & Smart Beta para Iberia y Latinoamérica, que expondrá su ponencia ‘Soluciones en ETFs en un contexto de mayor inflación y tendencias en ETFs sostenibles y temáticos’.

Después será el turno de César Muro Esteban, responsable de Ventas de Xtrackers España y Portugal, quien analizará ‘Qué hay detrás del éxito de la gestión pasiva’. Continuará Víctor Alvargonzálex, director de Estrategia de Nextep Finance, que aportará su visión sobre ‘Cómo sacarle el mejor partido ahora a una cartera de ETF’.

Otro de los temas de debate será la ‘Inversión en Megatendencias’, que correrá a cargo de André Themudo, responsable del negocio de Distribución de BlackRock Iberia. Por último, Lorena Martínez-Olivares, Executive Director en JP Morgan, analizará la ‘Inversión de gestión activa’.

El evento finalizará con la intervención de Pablo Gil, estratega jefe de XTB, que explicará como utilizar el ETF Screener de la xStation de XTB para seleccionar 5 ETFs que compongan una cartera diversificada a largo plazo. El responsable del servicio de análisis del broker elegirá cinco fondos cotizados, combinando renta variable y renta fija, que permitran al inversor novel tomar posiciones desde 1.000 euros con la posibilidad de ir rotando el peso de la cartera hacia más renta fija o renta variable en funcion de la coyuntura inflacionista, el crecimiento económico y las políticas monetarias.

Los fondos cotizados o ETF (siglas correspondientes al término en inglés Exchange-Traded Funds) son un instrumento de inversión cuya política busca replicar el comportamiento de un índice bursátil o de renta fija, una temática de inversión o un sector específico y que cotiza en bolsa como una acción regular. Los ETF destacan por su sencillez, liquidez y flexibilidad, ya que permiten invertir en cualquier mercado como la bolsa, bonos, materias primas o divisas. Es el activo financiero que más creció porcentualmente durante el año pasado y su inversión en España supera ya los 50.000 millones de euros.

“Los ETF se adaptan a todos los perfiles de inversores y horizontes temporales. En circunstancias como las actuales de correcciones importantes de los mercados, los ETFs inversos, en los que se gana dinero cuando la bolsa cae, son un buen aliado para cubrir riesgos”, explica Pablo Gil, estratega jefe de XTB.

El bróker online XTB ofrece 280 ETFs diferentes para operar y, al igual que en la contratación de acciones al contado, la compra y venta de ETFs hasta 100.000 euros mensuales no tiene comisión.

Acerca de XTB

El Grupo XTB es uno de los mayores brokers de Derivados (CFDs), Acciones y ETFs del mundo cotizado en Bolsa. El Grupo XTB cuenta con entidades reguladas por las mayores autoridades de supervisión del mundo, como la FCA, CNMV, BaFin, AMF, CySEC o KNF entre otras. Con más de 16 años de experiencia, el Grupo XTB proporciona a los inversores minoristas e institucionales, acceso instantáneo a cientos de mercados globales. XTB es una empresa fintech basada en la confianza, la tecnología y el soporte al Cliente. Desde 2004, el Grupo XTB se ha expandido a 12 mercados en Europa, América Latina y Asia, atrayendo a más de 352.000 Clientes. En 2021, recibió licencias para operar en los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. A través de las plataformas propias y multi-premiadas xStation y xStation Mobile, ofrece más de 5.400 instrumentos financieros, incluyendo Acciones, ETFs y Derivados (CFDs sobre divisas, índices, materias primas, acciones, ETFs y criptodivisas). A través de X-Open Hub, XTB proporciona la mejor tecnología para instituciones financieras de todo el mundo ofreciendo servicios al Cliente Institucional. Más información en www.xtb.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.