El Colegio Nuestra Señora del Carmen de Orihuela, reconocido como Escuela Digital Referente por Aulaplaneta

jueves, 24 de marzo de 2022

jueves, 24 de marzo de 2022, 13:27 h (CET) Esta distinción del área de educación de Grupo Planeta supone el reconocimiento del centro a nivel nacional por la incorporación de las TIC en su proyecto educativo y el trabajo realizado para la digitalización de sus aulas El Colegio Nuestra Señora del Carmen de Orihuela es un centro católico privado-concertado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, cuyos orígenes se remontan al año 1901, cuando las Hermanas Carmelitas comienzan su labor educativa en la localidad.

Haciendo suya la frase «el mundo cambia, la educación evoluciona», el centro ha sabido ir transformándose para adaptarse a la nueva realidad educativa, a la que no es ajena la digitalización de la educación. Esto le ha llevado a situarse en una posición desde la que puede hacer frente, en las mejores condiciones, a los retos educativos del siglo XXI.

Como reconocimiento a esta labor de digitalización educativa que ha permitido al centro situarse a la vanguardia de la educación en España, Aulaplaneta ha distinguido al centro como Escuela Digital Referente con cinco Estrellas.

Al acto de entrega de la distinción que reconoce al Colegio Nuestra Señora del Carmen como Escuela Digital Referente asistió, junto a los representantes del centro y de Aulaplaneta, el concejal de Educación del Ayuntamiento de Orihuela.

Según Eduardo Espín, director pedagógico del colegio, este reconocimiento sitúa al centro en la "vanguardia educativa" y le coloca como "referente educativo en la ciudad". Espín quiso destacar también la colaboración de Aulaplaneta en este proceso de transformación del centro: "Aulaplaneta nos ha ayudado a asentar el cambio metodológico a través de la formación continua y el acompañamiento como clave de la integración del cambio en los centros educativos, para dar seguridad al docente en su labor cotidiana".

Por su parte, la responsable de pastoral e Innovación del centro, Cristina Espín, ha resaltado el cambio de paradigma en la educación y ha querido agradecer la concesión de este premio, señalado que "lo recibimos por hacer lo que más nos gusta: cambiar vidas, crear futuro y descubrir talentos. Hemos escuchado a los gurús de la educación hablar sobre los cambios de roles de profesores y estudiantes. El alumno debe ser el protagonista de su aprendizaje".

El concejal de Educación del Ayuntamiento de Orihuela, Antonio Sánchez, ha tomado la palabra para dar la enhorabuena al equipo directivo y al claustro docente que ha hecho posible esta iniciativa. "Es un trabajo muy importante para el futuro de los alumnos, que tienen que aprovechar todas las herramientas que un centro educativo referente como este pone a su disposición", señaló Sánchez.

El acto se cerró con la intervención Salvador Quiles, responsable de experiencias de colegios en Aulaplaneta, quien puso en valor todos los procesos que ha tenido que realizar el Colegio Nuestra Señora del Carmen para obtener la certificación en su máxima categoría de cinco estrellas. "El trabajo realizado por este colegio es un claro ejemplo de cómo se debe realizar una transformación digital bien planificada y de manera progresiva en todas las dimensiones, que ha conseguido hacer partícipe, de manera muy sensible, a toda la comunidad educativa", afirmó Quiles.

"El modelo didáctico que está siendo aplicado en el Colegio Nuestra Señora del Carmen es un ejemplo para todos los colegios. Por ello quisiera darles la enhorabuena", concluyó el representante de Aulaplaneta.

Escuela Digital Referente es una iniciativa del área de educación de Grupo Planeta, que tiene como objetivo reconocer el trabajo de los centros educativos que trabajan por evolucionar y mejorar la educación a través de la integración, en su proyecto educativo, de la tecnología y de la mejora de las competencias digitales en sus aulas.

Aulaplaneta

Aulaplaneta, el área de educación del Grupo Planeta, es un referente en la digitalización de la educación en España. Está presente en centros e instituciones educativas de diferentes comunidades autónomas como Madrid, Galicia, Extremadura y Castilla y León, que apuestan por la mejora educativa a través de la digitalización de las aulas y del currículo digital, siendo el principal proveedor de recursos digitales de las administraciones educativas.

Las propuestas educativas digitales de Aulaplaneta responden al reto educativo actual de formar ciudadanos y profesionales del siglo XXI que puedan afrontar la vida en un mundo lleno de cambios, en el que deberán adaptarse a nuevas tecnologías y a nuevas formas de trabajar.

"Para hacer esto posible, escuchamos las necesidades del centro y sus objetivos de desarrollo, adaptándonos a los ritmos y formas de trabajo del docente, al que acompañamos y a quien facilitamos los recursos curriculares digitales, modulares y personalizables que le ayudan a preparar y dar sus clases, según las necesidades de cada aula".

