Higienizar el coche con ozono, según Talleres Murillo

jueves, 24 de marzo de 2022, 12:55 h (CET) En el habitáculo de los coches se acumulan bacterias, virus, hongos y malos olores, que pueden ser eliminados ozono, un gas que, utilizado de forma correcta y gracias a sus características, purifica y desinfecta espacios Que placer cuando un coche es nuevo y huele a limpio, ¿verdad?. El olor del habitáculo de los coches se va viciando durante el paso del tiempo, a causa de los olores ambientales exteriores que se retienen en el sistema de ventilación y se esparcen en el interior. Además, en el interior también se retienen y proliferan bacterias, virus y hongos que provocan olores y una mala salubridad. La solución para devolver el buen olor al habitáculo del vehículo, es la higienización del habitáculo con ozono, un gas que por sus características, desinfecta y purifica espacios. Talleres Murillo de Monzón, especialistas en todo tipo de servicios prestados a los vehículos, expone cómo funciona este sistema de desinfección y los beneficios que supone para la salud, así como las precauciones que se deben tomar.

El ozono, un gas vital para la vida terrestre y aliado para la desinfección

Pero antes de nada, hay que ponerse en antecedentes y conocer qué es el ozono (O3). Se puede encontrar ozono en una tormenta, ya que la electricidad provoca que las partículas de oxígeno se agrupen en 3 y formen el ozono (O3), y se pueda oler ese aroma característico de las tormentas.

Este gas se hizo tristemente famoso hace ya varios años a causa del agujero que existe en la capa que envuelve el planeta Tierra. La capa de ozono protege de la radiación del sol, de los rayos ultravioleta, donde se encuentra en cantidades muy elevadas. Se encuentra a 25 kilómetros por encima de la capa terrestre, por lo que no resulta ningún peligro para la vida humana a esa distancia.

Se debe tener en cuenta que este gas respirado en grandes cantidades puede resultar perjudicial para la salud, llegando a causar problemas respiratorios muy graves. Es por eso que su manejo para la desinfección de espacios debe ser siempre llevado a cabo por personal especializado y por equipos profesionales.

Los equipos profesionales de higienización del habitáculo del coche funcionan de forma parecida a como lo hacen las tormentas. El sistema interno de los equipos genera descargas electroestáticas que rompen las moléculas de O2 del aire y las transforman en O3, y expulsa el gas a través de un tubo que es proyectado al interior del vehículo. Como se ha comentado, este gas es letal para virus, hongos y bacterias, lo que provoca su aniquilación y mejora la salubridad del interior. Este proceso dura unos minutos y llena todo el interior con ozono.

Una vez finalizado el proceso, se debe ventilar el habitáculo, ya que el ozono en cantidades elevadas o concentradas es perjudicial para la salud, provocando irritación en las vías respiratorias o problemas más graves en exposiciones prolongadas.

Este sistema de desinfección es muy eficaz, devolviendo al vehículo su salubridad, y ayudando a eliminar esos malos olores tan desagradables. Pero si se habla de los materiales del interior del vehículo, se puede estar tranquilos porque aún siendo tan potente, el ozono no los estropea, siempre y cuando la higienización sea realizada por profesionales, ya que una mala aplicación, una excesiva concentración o una exposición muy elevada al ozono pueden acabar provocando daños en determinados materiales, especialmente aquellos que contengan caucho, celulosa, algunas pinturas, etc.

Talleres Murillo de Monzón ofrece el servicio garantizado y seguro de higienización de coches, el ozono es aplicado por equipos profesionales y por personal altamente cualificado. Si se desea estar seguro dentro del vehículo y eliminar malos olores, la mejor solución es el ozono.

