Llega a Barcelona la final que elegirá al Cocinero y Camarero del Año

jueves, 24 de marzo de 2022, 13:03 h (CET) Martín Berasategui y Elsa Gutiérrez presidirán los jurados de ambos certámenes que se celebrarán en el marco de la Feria Alimentaria & Hostelco El próximo 7 de abril se llevará a cabo la Gran Final de la octava edición del Concurso Cocinero del Año y de la cuarta edición del Concurso Camarero del Año. Ambos concursos se celebrarán el último día de la Feria Alimentaria & Hostelco, que tendrá lugar en Barcelona del 4 al 7 de abril. En esta gran final los participantes, que serán ocho chefs –junto a sus ayudantes- y cuatro camareros, deberán superar diferentes pruebas para poder conquistar el prestigioso título nacional de mejor cocinero o camarero del año.

La final llega dos años más tarde de lo previsto y, tras la pandemia, la planificación se ha tenido que posponer hasta que la situación lo permitiera. Es por este motivo que la Gran Final 2022 es muy especial, puesto que participantes, jurado y patrocinadores y en definitiva todo el sector Horeca espera con ilusión poder disfrutar del evento y conocer quiénes se alzarán con el añorado título. “Abrazamos este evento con muchísimas ganas para que sea un momento de reunión y celebración como también un nuevo punto de partida para la restauración” explica Gloria Mora, Directora General del Grupo Caterdata.

Desde sus inicios, ambos concursos han sido una plataforma fundamental para el sector de la restauración de nuestro país. De hecho el primer concursante en llevarse el título de Mejor Cocinero fue Jordi Cruz. Y es que en este certamen han participado numerosos chefs que en la actualidad suman cerca de 70 estrellas Michelin, si se cuenta este reconocimiento en España, Alemania, Suiza y Austria, donde también se celebra este formato.

Se trata de concursos con tanto talento y cualidades excepcionales que requieren un jurado integrado por grandes expertos y críticos gastronómicos. Los “árbitros” de cada concurso serán profesionales especializados, ya sea en el campo de la cocina o en el de la sala.

El Concurso del Cocinero del Año estará presidido por Martín Berasategui, chef galardonado con 12 estrellas Michelin, además de Raúl Resino como vicepresidente, ganador de la sexta edición del propio concurso y que atesora una estrella Michelin. Los otros ocho profesionales que compondrán el jurado tienen todos, al menos, una estrella Michelin en sus fogones. Julia Pérez y José Carlos Capel, reconocidos críticos gastronómicos, también serán parte del jurado.

Los chefs tendrán cinco horas para presentar un menú compuesto por un entrante, un plato principal y un postre. Por su parte los camareros se encontrarán con pruebas teóricas y prácticas como el tiraje de cerveza, prueba de coctelería, montaje de mesa o servicio de vino, entre otras.

El jurado que evaluará las habilidades de los aspirantes a mejor camarero tendrá como presidenta a Elsa Gutiérrez (mejor jefa de sala de España y actualmente directora de sala y sommelier del restaurante ‘Ment’ de Salamanca) y como vicepresidente a Antonio Chacón Camaches, gerente de Antonio Chacón Hostelería y profesor de CCT Murcia.

Una de las principales novedades de las inminentes finales es que será precisamente la última edición con el presente formato. El Grupo Caterdata ha estado trabajando intensamente en los últimos meses para lanzar un formato renovado que propone celebrar ambos concursos cada año y no cada dos años como hasta ahora. “Será un concurso adaptado a las tendencias y necesidades del momento que vivimos”, asegura Gloria Mora.

Los dos certámenes no serían posible sin el apoyo de toda una serie de sponsors como son Alimentaria & Hostelco (patrocinador fundador), Nespresso Professional, Proquimia, Eurofred, Pascual Profesional, Welbilt/Convotherm, Bonduelle y steelBlade/Dick como patrocinadores principales, Mahou-San Miguel, Solán de Cabras, Can Garús, Oms y Viñas y Gary’s como patrocinadores preferentes y Gastroactitud y Quantum como colaboradores.

En definitiva, vuelve a la capital catalana, con toda la expectativa y emoción de las mejores citas, un concurso de enorme trascendencia y envergadura que coronará al Mejor Cocinero y al Mejor Camarero del año.

Acerca del Grupo Caterdata

El Grupo Caterdata lleva 35 años trabajando en el sector de la restauración en varias unidades de negocio que empiezan por la consultoría de comunicación para empresas del sector, y siguen hacia la edición de la revista sectorial ‘Caternews’, la agencia de chefs ‘Chefservices’ y profesionales de sala ‘Waiterservices’ y SEP Horeca, una agencia centrada en la selección estratégica de personal. Además, es la empresa impulsora y encargada de organizar los concursos Cocinero y Camarero del Año en España y el Koch des Jahres, su equivalente, en Alemania, Austria y Suiza, además del evento Pastissier des Jahres.

