N2A Express apuesta por el marketing sostenible para la organización de eventos empresariales Comunicae

jueves, 24 de marzo de 2022, 12:47 h (CET) El marketing sostenible consiste en todas las acciones comerciales, promocionales y productos empresariales que ayudan a mejorar la calidad del medio ambiente, reduciendo la contaminación a nivel corporativo N2A Express apuesta por el uso del marketing sostenible para la organización de eventos empresariales con la finalidad de comprometerse con el medio ambiente. Se trata de una herramienta para el desarrollo sostenible que trata de impregnar el funcionamiento completo de la organización.

El marketing sostenible consiste en todas las acciones comerciales, promocionales y productos empresariales que ayudan a mejorar la calidad del medio ambiente, reduciendo la contaminación a nivel corporativo. Ser sostenible es más económico y más justo con la sociedad, si las pequeñas, medianas y grandes empresas apuestan por esta herramienta de marketing sostenible.

N2A Express, como experto en marketing sostenible desde el año 2008, acompaña y asesora a las empresas a producir, promover y reclamar productos sostenibles para el uso del día a día laboral. Hay cuatro motivos para que las empresas sean más sostenibles: la presión legislativa, la publicidad positiva, los cambios de consumo del mercado y la diferenciación.

Pilar Abelló, CEO de N2A Express, explica que “ponemos en marcha a nuestros colaboradores en función del trabajo a realizar. No mantenemos estructuras rígidas de personal, sólo cobramos a nuestro cliente por cada proyecto, sin imputar costes fijos innecesarios”. Además, añade que “con esta fórmula podemos contar con los mejores profesionales y dar un gran valor añadido a cada proyecto, siempre ofreciendo los mejores precios”.

Consultoría Sostenible: N2ASost

N2ASost, es la nueva marca de N2A Express,S.L., donde ayuda a sus clientes a lograr que sus eventos sean más sostenibles. Ofrecen asesoramiento y consultoría para llevar a cabo eventos bajo criterios sostenibles en línea con los ODS (Objectivos de Desarrollo Sostenibles) definidos por Naciones Unidas para la Agenda 2030. Ofrecen los eventos llaves en mano, con los informes de su evento sostenible para la empresa para incluirlos en sus memorias de sostenibilidad anuales. Calculan la huella de carbono generada por su evento y ofrecen soluciones para compensarla. Disponemos de todos los productos sostenibles para la producción del evento, ofreciendo llaves en mano.

N2ASost es un consultor homologado de Biosphere Sustainable Lifestyle, certificación para el mercado turístico, donde se engloba cualquier tipo de evento, feria, congreso, etc, ofreciendo a sus clientes dicha certificación.

“Nuestro objetivo es trabajar al lado de nuestros clientes para entender sus necesidades y ayudarles a cumplir sus objetivos de marca, comunicación y recursos humanos. Siempre siguiendo de la mano del marketing sostenible para un trabajo más sostenible para el medio ambiente”, concluye Pilar.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.