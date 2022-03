Coca-Cola® se vincula a Riot Games para hacer crecer el mundo de los esports y juegos para móvil

La emblemática marca se convierte en un colaborador fundador de los esports de Wild Rift. Los esports de Wild Rift dan el pistoletazo de salida a su primera temporada competitiva oficial en 2022 Riot Games y Coca-Cola® han anunciado hoy una revolucionaria colaboración plurianual en conjunto, la primera de este estilo en el mundo de los esports y videojuegos para móvil. El acuerdo de Coca-Cola con League of Legends: Wild Rift y los esports del título, que se encuentra entre las franquicias de esports con un crecimiento más rápido en el mundo de los videojuegos para móvil, le dará a la marca la oportunidad de conectar con los jugadores y fans de forma significativa.

Brad Ross, vicepresidente global de recursos, influencers y colaboraciones en The Coca-Cola Company, comenta: "Tenemos claro que los videojuegos para móvil desempeñarán un papel crucial en el futuro y nos complace colaborar con los líderes de la fusión entre deportes y entretenimiento, Riot Games. Coca-Cola ha colaborado con los esports de League of Legends casi desde el principio, por lo que hemos experimentado en primera persona el poder que tienen los videojuegos para unir a gente de todos los rincones del mundo como competidores y fans. Coca-Cola se ha convertido en un aliado de los jugadores, estimulando y refrescando a jugadores y fans por igual".

Los esports de Wild Rift, los primeros esports para móvil de Riot Games, han dado comienzo a su primera temporada competitiva oficial en 2022, momento en el que han establecido ocho regiones y anunciado un final de temporada mundial. Los equipos de todo el planeta competirán en torneos regionales para clasificarse en el primer torneo internacional de Wild Rift, el Campeonato Mundial Icons de Wild Rift, que se celebrará este verano. La fecha y la ubicación de la final se anunciarán más adelante.

Como colaborador fundador global, Coca-Cola cocreará experiencias únicas centradas en los fans tanto para League of Legends: Wild Rift como para los esports del título. La marca también se centrará en crear valor para la comunidad facilitando el acceso a recompensas y experiencias personalizadas, como series de contenido semanales cocreadas con Wild Rift para animar, entretener y abogar por los fans. El primer proyecto de esta colaboración es la última campaña digital de Coca-Cola, titulada "It Must Be Real", en la que se muestran escenas de los esports de Wild Rift.

Esta no es la primera ocasión en la que Coca-Cola colabora con Riot Games para crear oportunidades nuevas y emocionantes para los jugadores. Entre 2014 y 2016, Coca-Cola cooperó con League of Legends durante el Campeonato Mundial y desarrolló experiencias de visualización personalizadas en las que se ofrecían artículos de merchandising muy codiciados en varios países, llegando a colaborar con cines.

Leo Faria, director global de los esports de Wild Rift en Riot Games, comenta: "Coca-Cola ayudó a impulsar el que se ha convertido en el mayor esports del planeta, los esports de League of Legends, por lo que me entusiasma que también le vean futuro a los esports de Wild Rift. Esta colaboración afectará a más de 100 países, entre los que se encuentran los países de las ocho ligas regionales que sirven de base para nuestro deporte".

Alan Moore, productor ejecutivo de League of Legends: Wild Rift en Riot Games, afirma: "Nos encanta la idea de trabajar codo con codo con Coca-Cola para mejorar la experiencia de juego de Wild Rift en todo el mundo. Contar con su apoyo mientras seguimos implementando nuevas funciones y contenido a Wild Rift nos permitirá acceder a nuevas oportunidades tanto dentro como fuera del juego".

Selman Careaga, presidente global de la marca Coca-Cola en The Coca-Cola Company, declara: "Creemos que la magia existe y que se encuentra en las conexiones humanas, tanto en el mundo físico como en el digital, cuando un grupo de amigos se reúne para disfrutar de momentos alegres. Estamos deseando trabajar estrechamente con el equipo de Wild Rift para crear contenido nuevo y experiencias para los fans de todo el mundo durante los próximos meses y años".