IceCake, tarrinas de helados inspirados en tartas para un verano refrescante

jueves, 24 de marzo de 2022, 09:10 h (CET)

El helado es, desde luego, el postre favorito del verano, tanto para los niños como para los adultos. Se aproxima el calor de esta temporada y, con este, se intensifican las ganas de comer alimentos frescos.

El mundo de la heladería está innovando constantemente para sorprender a sus clientes y IceCake es un buen ejemplo de ello. Esta empresa creada por el chef Roger Carvallo triunfa en Barcelona con sus helados artesanales perfectos para degustar en un caluroso verano.

Un postre refrescante: los helados artesanales Aunque es sabido que los helados se pueden degustar en cualquier época del año, al menos en España su consumo es asociado con el verano debido a las altas temperaturas. Sin embargo, cualquier momento es bueno para consumir este alimento.

La diferencia entre la heladería artesanal y la industrial se basa en el método de elaboración de cada una.

Las recetas de los helados artesanales son diferentes para cada tipo y sabor de helado y se emplean ingredientes naturales en mayor proporción. En cambio, la elaboración industrial emplea la misma receta para todos, incorporando al terminar los colorantes y aromatizantes artificiales. Otra de las diferencias que presentan los helados artesanales con respecto a los industriales es su textura. Al no ser necesaria la introducción de aire añadido en el proceso de elaboración, se da como resultado helados con una mejor textura y sabor.

La combinación perfecta: helados inspirados en tartas del mundo IceCake by Roger Carvallo, la marca de helados más nueva de España, fundada en Barcelona, presenta su colección de tarrinas de tartas heladas. Se trata de una gama de helados gourmet artesanos inspirados en dulces, pasteles y tartas más internacionales y apreciadas por el mundo. Logrando crear tarrinas de helados que reúnen sabores extraordinarios, como el helado carrot cake, el cual es perfecto para los amantes de la tarta de zanahoria. Incluye entre sus ingredientes zumo de zanahorias frescas, una sedosa crema de queso y trocitos de un especial bizcocho de zanahoria con un toque de canela.

El helado cheesecake, como lo indica su nombre, está inspirado en la deliciosa tarta de queso casera. Queso mascarpone, galletas crujientes de almendras y mermelada de arándanos son mezclados para conseguir un helado gustoso al paladar con una textura aterciopelada. Por su parte, el Sacher, una delicia de Austria, fue la base para la creación del helado tarta Sacher. Este combina trocitos de bizcocho de chocolate, mantequilla y mermelada de albaricoque, envueltos en un cremoso helado de chocolate negro.

A través de IceCake, el chef Roger Carvallo ha hecho llegar su propuesta innovadora a toda la región. De esta forma, los amantes de los helados artesanales pueden disfrutar de un postre tradicional con sabores totalmente nuevos. Todos esos sabores están disponibles en el envase de 300 ml, lo que permitirá disfrutar de un helado de la manera más deseada.



