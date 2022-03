Decorar el hogar combinando colores Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de marzo de 2022, 18:01 h (CET)

En la vida de las personas, la decoración es algo muy común y cotidiano.

Aquellos que ya han hecho aquella reflexión interna que dice “me gusta decorar”, seguro que ya han empezado a buscar información de cómo pueden empezar a decorar su hogar. Lo primero que hay que saber es que la entrada o el salón son dos estancias que hay que cuidar especialmente. La primera porque es el primer impacto visual que reciben los visitantes y la siguiente porque con mucha seguridad es donde van a pasar más tiempo. No obstante, otros lugares como la cocina o los baños es importante mantener limpios y bien decorados.

En la decoración, los colores también juegan un papel fundamental, ya que son una forma de demostrar aspectos de la personalidad, estilo de vida y de decoración que se quiere imprimir al hogar. Una recomendación genérica respecto a esto es escoger una carta cromática que disponga de dos tonos diferentes. Se puede incluso utilizar un tercero con el objeto de hacer contraste. Una forma de combinar colores puede ser usar pares complementarios para conseguir una atmósfera más equilibrada.

¿Cómo escoger los colores para decorar una casa? Para aprender a decorar el hogar con colores, lo primero que se debe hacer es formarse. Cuáles son los colores básicos, cómo conocer los primarios y los complementarios. Así como tener también una idea general sobre los diferentes estilos de decoración y qué colores combinan mejor con cada uno de ellos. Una vez se sepa esto, se va a poder empezar a crear y a pensar diferentes formas de aplicarlos en la decoración del hogar.

Una vez escogida la paleta de colores, hay que recordar que deben ser dos y uno extra que pueda hacer contraste. Habrá que encontrar tonos complementarios para ayudar con el mobiliario y otros elementos decorativos que van a acabar de redondear la forma en la que se utilizan para crear decoraciones de impacto. El objetivo principal de decorar con colores es hacer que las habitaciones se vean coherentes e integradas, de modo que los visitantes noten que cada habitación tiene un diseño diferente pero armónico.

El uso de colores en elementos decorativos El uso de letreros de neón que deletrean un nombre o una frase concreta que pueda gustar a la persona se puede utilizar como toque de color disruptivo en una habitación. Si bien son una inversión, tienen un factor wow que puede ser muy rompedor en la decoración. Incluso se pueden comprar señales de neón confeccionadas en colores concretos como el amarillo para que combinen a la perfección. Si no se tiene presupuesto para un letrero de neón personalizado, se puede comprar un cuadro con los colores que se considere que pueden combinar con la estancia en cuestión.

Una alfombra o las cortinas también son elementos cuyos colores van a ser determinantes para generar un efecto global en la habitación que se esté diseñando. La decoración parte de la premisa de integrar diferentes elementos con un denominador común, ya sea una temática concreta o el juego cromático en la mezcla.

¿Por qué es importante el color? Las paletas de color son una parte esencial de la decoración del hogar. Su uso ayuda a generar el ambiente deseado, independientemente de la preferencia por un color. Varios tonos de la misma gama se pueden mezclar para crear un look diferente. Hay que considerar también las sombras como parte del juego que dan los colores.

Cabe recordar que el gusto propio y la combinación con el estilo de decoración adecuados también son importantes. Al incorporar los colores que más gustan en una habitación, se puede hacer que la habitación se vea más elegante y cómoda. Será más atractivo para los invitados que visiten el hogar y se podrá vivir mucho más a gusto.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Decorar el hogar combinando colores Abogados Cebrián, profesionales especializados en divorcios express El cáncer de próstata no solo es cuestión de edad, siguiendo unas pautas puede prevenirse La agencia de marketing digital que ayuda a las empresas con presupuestos bajos a vender más en internet ¿Qué delitos impiden acceder a la Ley de la Segunda Oportunidad?