Abogados Cebrián, profesionales especializados en divorcios express

miércoles, 23 de marzo de 2022, 17:45 h (CET)

Para concretar un divorcio, es imprescindible la intervención de un abogado, lo cual conlleva gastos económicos. Sin embargo, existe la posibilidad de realizar este procedimiento de manera gratuita con abogado de oficio si es que los ingresos y el patrimonio familiar no superan los requeridos.

Por ejemplo, en el caso de una familia de cuatro miembros, la cantidad anual señalada es de 23.725,80 euros. Con un ingreso inferior, es posible solicitar y que sea concedido abogado de oficio para acceder a un divorcio gratis en España.

Para las personas que por sus ingresos no son aptas para el proceso gratuito, queda la opción de recurrir a los servicios de letrados privados. En este sentido, Abogados Cebrián es un despacho que alienta la resolución express y de mutuo acuerdo en los procesos de divorcio, pues es la que resulta más conveniente tanto para las dos partes, como para los hijos.

Requisitos para lograr un divorcio express Con un abogado de oficio, la modalidad de divorcio de mutuo acuerdo también puede ser gratuita. En todos los casos, para realizar el procedimiento es necesario presentar una serie de documentos para divorcio express; certificado literal de matrimonio; si hay niños, el certificado literal de nacimiento de cada uno de ellos; y, además, el certificado de empadronamiento de al menos uno de los esposos. Este último documento caduca 3 meses después de ser expedido. Es necesario que esté actualizado. A su vez, los certificados de matrimonio y nacimiento de los hijos se solicitan en el Registro Civil correspondiente. En la actualidad, el Ministerio de Justicia ofrece la posibilidad de pedirlos por internet. El trámite también se puede hacer de manera presencial.

Por último, es necesario un convenio regulador, que consiste en un papel en el que se materializa el acuerdo entre las partes. En este tipo de documentos para divorcio express se establecen las condiciones en las que se va a desarrollar la vida familiar a partir de la separación. Por ejemplo, se deja constancia de los regímenes de comunicación y visita de los hijos y se determinan las pensiones alimenticias. Siempre debe ser confeccionado por un abogado.

Abogados Cebrián: divorcios express a un precio ajustado Abogados Cebrián es un despacho destacado que comenzó hace 12 años con la práctica de trámites de divorcio express enAranjuez y que hoy, desde sus oficinas en Madrid, gestiona separaciones matrimoniales en juzgados de toda España. Esto es posible gracias al trabajo en conjunto con procuradores colaboradores que se desempeñan en cada uno de los distintos partidos judiciales.

Ya sea por medio de un divorcio gratis en España o a través del pago de un despacho privado, Abogados Cebrián fomenta a las familias que por desgracia atraviesan una crisis matrimonial definitiva el tipo de separación de mutuo acuerdo, porque es la mejor manera en la que una familia puede continuar con su vida.



