La agencia de marketing digital que ayuda a las empresas con presupuestos bajos a vender más en internet

miércoles, 23 de marzo de 2022, 17:43 h (CET)

Actualmente, el marketing digital sigue a la vanguardia respecto al crecimiento de las empresas a nivel mundial. A partir de distintas estrategias es posible dar a conocer un producto o servicio en internet, aumentando así sus ventas. Desde la pandemia, las compañías se han dado cuenta de que la presencia digital es fundamental para sobrevivir y crecer.

El pasado 2021, la agencia Hippo & Perrins destacó sobre muchas otras, debido a la capacidad de poner al alcance de empresas de todo tipo el marketing digital estratégico. Tiene la capacidad de trabajar con todo tipo de presupuestos, gracias a estrategias de marketing digital altamente optimizadas y un equipo enfocado a los resultados.

Tener presencia online no es vender Se conoce la importancia que tienen los canales digitales en la proyección de las empresas a nivel mundial y, este 2022, siguen siendo el punto focal para conseguir nuevos clientes. El 80 % de las marcas aceleró su digitalización debido al COVID-19. Pero muchas se han empezado a dar cuenta de que tener una página web y publicar en redes sociales no es garantía de éxito en cuanto a ventas. De ahí nace la agencia de marketing digital Hippo & Perrins que ha implementado diferentes servicios para ayudar a las marcas a aumentar sus posibilidades de ventas, destacando el servicio integral de marketing outsourcing. Por menos de lo que una empresa invertiría en contratar a un trabajador suficientemente cualificado, pueden obtener un equipo entero de especialistas en marketing digital enfocado en generar oportunidades de venta.

La importancia de una buena estrategia Con el paso de los años y el constante estudio del marketing digital, las estrategias de venta digitales se han ido sofisticando y han evolucionado hasta dar con los pasos exactos a seguir para conseguir ventas. Agencias nativas digitales como Hippo & Perrins han desarrollado una metodología que asegura la consecución de los objetivos en un plazo relativamente corto. De este modo, hacen crecer a sus clientes de una forma sólida, ya que empiezan a trabajar desde los cimientos.

En primer lugar, el equipo de Hippo & Perrins realiza una auditoría inicial de la empresa, un estudio de mercado y competencia. Este es un paso clave, puesto que es en esta fase cuando el equipo de Hippo & Perrins se asegura de comprender y dominar todas las piezas claves para conseguir el éxito del proyecto. Con esto, desarrolla una estrategia muy optimizada de 6 a 12 meses que será la hoja de ruta para conseguir los objetivos marcados en el primer año.

Desestigmatizar la frivolidad del mundo digital Las agencias de marketing actuales buscan romper el estigma de las antiguas agencias de publicidad con una propuesta de valores humanos y cercanía en el mundo online.

“La transparencia, la lealtad y el compromiso son los valores que caracterizan a nuestra agencia y a nuestro equipo. Nos comprometemos a dar lo mejor de nosotros y pensar siempre en primer lugar en qué es lo mejor para nuestros clientes”, dice la socia más joven de Hippo & Perrins, Ángela Sancho (email de contacto: asancho@hippoandperrins.com).



