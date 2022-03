MINOIRE, la agencia especializada en talentos étnicos Emprendedores de Hoy

La inclusión es uno de los aspectos trascendentales en diversas industrias alrededor del mundo, incluida la del modelaje. Hoy en día, los modelos étnicos son cada vez más demandados, no solo por su apariencia, sino también por su versatilidad, representatividad e imponencia.

Tener a modelos negros o con mestizaje racial imprime un grado de vanguardia en cualquier campaña, eventualidad o producción que incluya a estas personas.

Debido a la alta demanda de modelos de estas características, capacitados e idóneos y a la necesidad de darles visibilidad ante el gran mercado, surge MINOIRE, una de las agencias de modelos líderes en el sector para talentos étnicos. En su catálogo, dispone de hombres, mujeres, niños y niñas cualificados y formados en el modelaje.

MINOIRE, una agencia especializada en talentos étnicos Esta iniciativa, fundada por la afamada modelo internacional, Awanda Pérez, tiene en su haber a talentos étnicos que se alejan del canon tradicional que excluía a personas con diversos fenotipos del protagonismo mediático. Esta agencia se enfoca a moda, cine y televisión. De igual forma, dispone de modelos para editoriales de moda, eventos VIP y campañas de publicidad. Su singularidad radica en ser una de las primeras y únicas agencias españolas especializadas en ofrecer talentos étnicos.

La industria de la moda, la cinematografía y la televisión dinamizan la economía de España, por lo que dar lugar a la representatividad es esencial. La multiculturalidad es global y propender por esfuerzos que den valía a la etnia es fundamental para lograr una sociedad inclusiva y respetuosa, defensora de las diferencias.

¿Por qué es importante la diversidad cultural y étnica en el modelaje? Las grandes campañas de moda y publicidad en grandes medios como la televisión y plataformas digitales han contribuido a favor de las minorías y personas con rasgos distintos a los estándares habituales. Ese ideal del pasado que parecía atribuir la belleza de rasgos solo caucásicos ha cambiado y, por ello, cada vez es más común encontrar a modelos de procedencias diversas. Esto es supremamente significativo, porque indica que la atención mediática y popular da cada vez más relevancia a nuevos patrones del mundo del modelaje.

Incluir a personas étnicas en diversas producciones no es solo una señal de vanguardia, sino que además representa grandes retribuciones económicas para las empresas que contratan a estos profesionales.

De hecho, muchas de las campañas publicitarias más exitosas del 2021 incluyeron a personas negras dentro de sus promociones, lo que significa que el público, en general, también está ávido de consumir productos o servicios en los que se evidencien patrones contundentes de inclusión, equidad y apoyo a la diversidad.

MINOIRE ofrece sus talentos para cualquier tipo de empresa que desee dar notoriedad a sus proyectos con modelos étnicos. De esta forma, se pueden potenciar campañas e-commerce que demuestren el compromiso de las marcas por romper estereotipos y valorar la inclusión.



