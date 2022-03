Domfesa lanza nuevas líneas de producción de maquinaria apostando por la tecnología sostenible Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de marzo de 2022, 17:02 h (CET)

Con el constante avance de la tecnología, las manufactureras que fabrican maquinaria industrial se han visto en la necesidad de mejorar y adaptar sus diseños de maquinarias, para proporcionar un equipo adecuado al avance de la sociedad.

Domfesa se ha posicionado por sus 32 años de experiencia como una empresa de diseño y fabricación de maquinaria industrial puntera en toda Europa a la vanguardia de tecnología sostenible.

Maquinarias de calidad para fábricas Las empresas, para los diversos procesos de fabricación, requieren equipos que incorporen el uso de tecnología eficiente y precisa en la elaboración de sus productos. Con la idea de proporcionar las soluciones adecuadas para sus clientes en una amplia gama de sectores, como el alimentario, minería, reciclaje, farmacéutica, pet food, etc., Domfesa realiza un procedimiento completo para elaborar cada maquinaria de manera exclusiva.

Enfocados en este avance, la empresa cuenta con expertos en la investigación, desarrollo e innovación para elaborar productos cada vez más eficientes y seguros. Es por este motivo que Domfesa destina más del 60 % de sus recursos a la investigación y desarrollo, enfrentándose cada día a nuevos retos.

Paralelamente a esto, la empresa dispone de recambios para todos y cada uno los diversos componentes que incorporan las máquinas industriales, es por ello que su amplio stockgarantiza un recambio rápido y eficiente.

Equipos especializados de Domfesa Domfesa fabrica diferentes maquinarias adaptadas a las necesidades de sus clientes y se especializa en procesado/rendering de subproductos cárnicos, mataderos, fábricas de piensos, reciclaje de metal, reciclaje papel, reciclaje de plásticos, reciclaje de baterías, sector químico, farmacéutico, minería, harineras, agricultura. El departamento técnico de Domfesa estudia el transporte, proceso, dosificación y almacenamiento de sólidos y líquidos. Entre las maquinarias más destacadas de la empresa, destacan:

Compactador y secado de plástico Es una máquina muy interesante si se necesita un prensado y secado de plástico. El compactador y prensando de plástico está controlado totalmente por sensores que le proporcionan al cliente un control total del procesamiento del producto, pudiendo regular en todo momento el nivel de prensando según las necesidades de cada momento.

Transportadores de doble cadena No hay material que se les resista, ya sean huesos enteros de vacuno o cerdo, tripas, pieles… Los transportadores de doble cadena están preparados para el transporte de objetos pesados y de grandes volúmenes como minerales. En resumen, son transportadores totalmente versátiles con gran durabilidad.

Bomba de agua Las que ofrece Domfesa son muy diferentes a las convencionales y las prestaciones que ofrecen son mucho más amplias. Domfesa eleva el agua mediante un transportador de palas a altas velocidades. Su bomba de agua puede elevar aguas con barros, con productos líquidos y con partículas en suspensión, asegurando al cliente una larga durabilidad de la misma, sin averías y con un mínimo mantenimiento.

Trituradores de baterías En la actualidad, la energía eléctrica se está incorporando en muchos objetos cotidianos. Por eso, Domfesa ha apostado por el procesamiento de baterías para poder, posteriormente, separar los materiales del interior y reciclarlos. La empresa fabrica este tipo de trituradores con materiales exclusivos que ofrecen al cliente la posibilidad de trabajar las 24h del día con un mantenimiento mínimo.

Para dar a conocer toda esta información, Domfesa cuenta con un sitio web, donde especifica los detalles de cada maquinaría y ofrece a sus clientes un asesoramiento personalizado de los equipos deseados. Aquellas personas que tienen algo en mente y no saben cómo hacerlo, pueden contactar con Domfesa para encontrar soluciones, gracias a su amplia gama de productos.



