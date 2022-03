La llegada de los eventos híbridos y su importancia en la actualidad Emprendedores de Hoy

Los eventos híbridos llegaron para quedarse. Durante y después de la pandemia, las actividades masivas o en sitios cerrados han dado paso a este tipo de actividades. Aquellas que se llevan a cabo en un lugar físico y al mismo tiempo tienen asistencia en línea, a través de plataformas digitales.

El auge de los eventos híbridos no solamente tiene que ver con temas de salud por el necesario distanciamiento. De hecho, la pandemia demostró que cuando están bien organizados son más rentables y poseen un mayor alcance. Asimismo, requieren una inversión menor y tienen un rápido retorno del capital.

Se abren nuevas posibilidades para los eventos La pandemia aceleró el uso de alternativas virtuales o mixtas para la celebración de eventos. Los más relevantes fueron los webinars, a través de plataformas como Zoom o conciertos musicales por Instagram o Facebook Live. Asimismo, las conferencias de prensa comenzaron a difundirse también por plataformas como Teams o Meet.

Por otro lado, con la desescalada, las restricciones de reuniones presenciales la nueva normalidad ha impuesto nuevos hábitos en la realización de los eventos. Aprovechando las ventajas de la tecnología, se abrió una nueva gama de posibilidades para realizar todo tipo de actividades. Ahora ya no existe la necesidad de que la gente esté físicamente en un mismo lugar.

En relación con lo anterior, empresas como Mastermind Place en Madrid tienen mucho que ofrecer. Ubicada en el centro de Madrid, esta compañía dispone de un espacio high-tech para que el event manager tenga en sus manos todas las posibilidades para incrementar su convocatoria. Esto se logra combinando de manera inteligente el mundo físico con el mundo virtual.

Formaciones online, formaciones híbridas o en streaming Mastermind Place destaca entre las ventajas de los eventos híbridos el ahorro de tiempo y dinero para los asistentes, al evitar el desplazamiento físico. A su vez, se incrementa la posibilidad de incrementar la audiencia. Según la empresa, también se consigue un mayor impacto en las redes sociales y, con ello, se puede medir objetivamente la resonancia obtenida.

Esta compañía ubicada en pleno centro de Madrid explica que también se abre la posibilidad de aplicar la tecnología para desarrollar actividades de formaciones online. En estos espacios es posible implementar cursos que se organizan para un público presencial y virtual. Además, es posible contar con expertos en distintas regiones del país o incluso en otras naciones.

Otra de las ventajas de estos espacios de alta tecnología es que se pueden colgar en plataformas de streaming. De esta manera, además de las limitaciones geográficas, también se pueden salvar las limitaciones horarias. Todos estos beneficios hacen que los eventos híbridos sean una alternativa viable y sean la tendencia en los próximos años.



