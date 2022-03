Heroicamente Psicología explica cuándo es buena idea ir a terapia

Heroicamente Psicología es un despacho que tiene a Cristina Ropero Armijo como líder. Esta profesional plantea algunos consejos acerca de cuándo es conveniente acudir a terapia psicológica.

En algunas ocasiones, es común que la ansiedad se manifieste, que no se tenga conocimiento sobre cómo gestionar las emociones o no se sepa cómo afrontar la vida. Es en esos momentos cuando se hace necesario contactar a un psicólogo que brinde un acompañamiento integral en instantes de crisis. Solamente con olvidarse de que existe un problema que debe ser tratado no se soluciona una condición mental. Se requiere de un proceso terapéutico en el que cada persona sea la protagonista.

Razones por las que es buena idea acudir a terapia Todas las personas, en algún momento de sus vidas, han sentido cambios bruscos de humor, estrés u otras intranquilidades emocionales. Estas angustias se pueden desencadenar por problemas de pareja, inconvenientes familiares o por contratiempos económicos o laborales. Algunas veces estas situaciones no generan obstáculos, pero en otras, es beneficioso obtener una ayuda extra para solucionar los problemas emocionales o suprimir los patrones negativos que afectan el estilo de vida y que no permiten tomar acciones oportunas que generen calma y bienestar.

Un aspecto que se debe tener claro en el momento de tomar la decisión de cuándo acudir a un psicólogo (según Heroicamente Psicología) es que no tienen que existir razones de peso para ir. «Es muy común escuchar a la gente decir que lo que sienten es una tontería o que los problemas se solucionarán con el tiempo, sin saber que seguramente se beneficiarían mucho acudiendo a terapia», afirma Cristina Ropero.

Otros indicadores que determinan cuándo es oportuno asistir al psicólogo Sentirse mal algunas veces es natural, pero hay ocasiones en que esa tristeza o ese malestar persiste y es cuando se requiere apoyo psicológico. Pensar de forma permanente en el pasado, sentir desconsuelo la mayor parte del tiempo, padecer crisis existenciales, tener pensamientos negativos constantes; malas relaciones afectivas, dificultades para dormir, falta de apetito o exceso del mismo; mal rendimiento académico y laboral y no disfrutar de actividades que anteriormente eran placenteras, son algunas de las señales de alerta que dan pistas de que es buena idea buscar una mejora de la calidad de vida, para vivir con plenitud. Definitivamente, las emociones, los pensamientos y las conductas tienen un efecto directo en las actividades del día a día y en la salud. Cuando uno de estos factores entra en desequilibrio, se convierte en una buena idea acudir a terapia, algo que ayudará a reconectar con la fuerza del yo interior.