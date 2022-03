Cómo tener permanentemente actualizada una base de datos de público objetivo, por CustomerTop Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de marzo de 2022, 15:33 h (CET)

La herramienta digital que proporciona a información adecuada del público objetivo que consume productos o servicios de una empresa es la base de datos.

Son muchos los beneficios que trae consigo, pero, para que sea eficiente, se debe actualizar constantemente la información y así mantener una gestión de los contactos más productiva.

CustomerTop tiene una alta especialización en la creación, actualización y enriquecimiento de bases de datos orientadas a mercados B2B para compañías en Europa y Latinoamérica que buscan tener un mayor alcance de ventas.

La importancia de tener las BBDD actualizadas La actualización de los datos es fundamental para obtener resultados óptimos en el proceso de la gestión de las ventas. Empresas de todo tipo y tamaño buscan permanentemente una mayor efectividad de sus bases de datos, ya que llegar a su público objetivo de manera eficiente y contactar lo más rápido posible con la persona que decide la compra, marca la diferencia en la productividad del equipo comercial.

Incluir las características particulares para cada negocio hace que cada empresa tenga necesidades únicas a la hora crear y mantener la base de datos de su público objetivo. La información obtenida está viva y cambia continuamente, por lo que la actualización permanente se hace necesaria para no perder eficacia de las acciones de marketing y ventas.

CustomerTop, con más de 19 años de experiencia, se han especializado en la concertación de visitas comerciales de alta calidad en entornos B2B, ofreciendo un contacto directo con cada prospecto para conseguir reuniones comerciales a los equipos de ventas.

Enriquecimiento de la base de datos para mejorar las acciones comerciales No siempre es posible la adquisición de una base de datos con toda la información que se necesita para una segmentación óptima. En la mayoría de los casos, será necesario contactar con cada prospecto para obtener ciertos datos que se desconocen a priori, como por ejemplo conocer el número de ordenadores que tiene una empresa, si el propósito fuese vender servicios de mantenimiento informático, o el número de personas de cada centro de trabajo, si el objetivo fuese venderles servicio de vending.

Es por esto que cada empresa necesita datos particularizados que le permitan mejorar sus acciones comerciales con mayor probabilidad de venta. En este aspecto, CustomerTop puede ayudar a una empresa con la creación, actualización y enriquecimiento de su base de datos de público objetivo y, además, conseguir reuniones comerciales a su equipo comercial.

Para conocer con mayor profundidad todos los beneficios que ofrece CustomerTop, la página web cuenta con información valiosa para todas las empresas que buscan ampliar su cartera de clientes de forma eficiente,con la tecnología más avanzada del mercado.



