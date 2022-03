Potenciar la belleza natural con estos 5 ingredientes secretos Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de marzo de 2022, 15:11 h (CET)

En el mercado actual, existe un gran número de productos orientados a potenciar la belleza de la mujer. Entre tantas marcas competidoras, una de las firmas que ha conseguido destacar es SanaExpert, que ofrece diferentes complementos alimenticios de alta calidad para obtener una alimentación completa. Esta es la única forma de poder exteriorizar la belleza en forma de piel saludable, un cabello sano y unas uñas fortalecidas, entre otros aspectos.

La alimentación: la clave de la belleza Tener unos buenos o malos hábitos alimenticios es un aspecto que se acaba viendo reflejado en el cuerpo y uno de los factores en los que se hace más evidente es en la piel. De nada sirve aplicar la última tecnología y los mejores productos cosméticos si una persona no se alimenta de forma saludable.

Una de las consideraciones más importantes es el consumo de frutas y verduras, alimentos que aportan vitaminas, minerales y antioxidantes, necesarios tanto para la salud como para la belleza.

Ingredientes clave que pueden incluirse en el día a día A diario se descubren nuevas propiedades de ingredientes naturales que contribuyen a un mejor funcionamiento del organismo y que, a su vez, ayudan a proyectar la belleza en una piel tersa o en una cabellera abundante y brillante. Ingredientes como aceites vegetales de todo tipo, hidrolatos, ceras, aceites esenciales o extractos naturales de plantas, que son cada vez más utilizados en el mundo de la cosmética.

Los 5 ingredientes obligatorios para toda rutina de belleza Hay 5 componentes que aportan múltiples beneficios a la salud femenina, cuidando la belleza desde dentro para mejorar el aspecto exterior:

Mijo perla: una excelente fuente de energía y proteínas El mijo perla es un cereal que contiene hierro, lo que ayuda a la producción de glóbulos rojos en la sangre. También es rico en fibra, necesaria para regular el tránsito intestinal y prevenir el estreñimiento; y se le atribuyen efectos alcalinizantes que regulan el PH del organismo. Este cereal también es conocido por ser un excelente aliado de la belleza natural, con nutrientes naturales como el silicio y los aminoácidos azufrados, fundamentales para lucir un pelo 10.

Ácido pantoténico: regenerador de piel natural Puede encontrarse en alimentos como carne, verduras, granos de cereales, legumbres, huevos o leche. Esta vitamina penetra muy bien en la piel y tiene una alta tolerancia, lo que la hace imprescindible para evitar eritemas, calmar la piel, mejorar su elasticidad y disminuir la irritación. Esta vitamina también ayuda en el correcto funcionamiento del sistema inmunológico, manteniéndolo fuerte para combatir y prevenir posibles enfermedades.

Extracto de semillas de uva: adiós al envejecimiento Los extractos de semillas de uva tienen un importante potencial antioxidante y poseen propiedades muy variadas, desde reparador de los efectos de la radiación ultravioleta sobre la piel hasta preventivo del envejecimiento y de la aparición de las arrugas (y en caso de tenerlas, las atenúa). También fortalecen el folículo capilar y actúan contra la caída del cabello.

Colágeno: proteína que une las diferentes estructuras del organismo El colágeno, el gran componente estrella del mercado nutricosmético, ayuda a evitar líneas de expresión, mejora la elasticidad y la firmeza en la piel y el aspecto de la celulitis. Este elemento también es importante en la lucha contra el dolor de las articulaciones y la pérdida ósea. Sin ninguna duda, la presencia de colágeno se ha vuelto imprescindible para todas aquellas mujeres que miran por el bienestar de su piel.

Bayas de Açai: antioxidante estrella Los componentes del açai son los responsables de lucir una piel hidratada y brillante. Conocido por su amplia acción antioxidante, resguarda todas las células del cuerpo, incluyendo las de la piel. Las bayas de açai contienen Vitaminas B, C y E y aminoácidos, un elemento esencial para la regeneración de la piel y para protegerla del sol, ya que actúan como fotoprotectores que impiden lesiones cutáneas por los rayos solares.

Pack Venus: todo en uno para la belleza natural de las mujeres En SanaExpert siempre se han preocupado por cómo podrían ayudar a potenciar la belleza natural de cada mujer desde el interior, por ello, han ideado el Pack Venus, que incluye tres productos que han sido elaborados con estos 5 ingredientes clave en la salud y la belleza femenina.

Uno de los productos es Haar Forte, compuesto con extractos de mijo perla, zinc, selenio, biotina y ácido pantoténico, que refuerza el crecimiento del pelo desde el cuero cabelludo hasta las puntas, tiene un efecto anticaída y retrasa la aparición de las canas.

Otro de los productos es el ElaBeauté, compuesto por colágeno VERISOL F, acompañado con semillas de uva y Vitaminas A y C, que combate las arrugas y los signos del envejecimiento, aportando elasticidad y luminosidad a la piel.

Por último, está el Açai Berry, que gracias a su alto concentrado de antioxidantes, ayuda a la pérdida de peso, alivia el estrés y la hinchazón y regula el cuerpo a nivel hormonal de forma natural.

Estos tres productos son 100% naturales y, además, no contienen gluten, lactosa ni conservantes, y pueden utilizarse como un tratamiento completo, ya que actúan de forma mancomunada para mejorar la salud y potenciar la belleza natural femenina.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Scent Emotions participa en el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña Heroicamente Psicología explica cuándo es buena idea ir a terapia La contratación de Interim Managers es cada vez más habitual por las ventajas competitivas que aporta a las empresas Frank Market, el marketplace donde encontrar más de 22.000 productos ShishaMarket, uno de los únicos marketplace exclusivos para la compraventa de artículos de cachimba