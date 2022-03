Clínica Esbeltia, de nuevo reconocida como mejor clínica capilar de España Comunicae

miércoles, 23 de marzo de 2022, 17:31 h (CET) Clínica Esbeltia, con sede en Málaga capital, ha vuelto a ser reconocida como una de las mejores clínicas capilares de España gracias a su director médico, el doctor Ruiz Solanes, considerado el cirujano capilar mejor valorado del país en los prestigiosos premios Doctoralia Adwars 2021, por segundo año consecutivo Clínica Esbeltia, con sede en Málaga capital, ha vuelto a ser reconocida como una de las mejores clínicas capilares de España gracias a su director médico, el doctor Ruiz Solanes, considerado el cirujano capilar mejor valorado del país en los prestigiosos premios Doctoralia Adwars 2021, por segundo año consecutivo.

“Esta valoración durante dos años seguidos supone un doble reconocimiento al trabajo desarrollado por Clínica Esbeltia ya que resultan necesarias tanto las valoraciones positivas de los pacientes como los votos del gran número de especialistas médicos que están de alta en Doctoralia, una web en la que más de 100.000 médicos y profesionales sanitarios ofrecen sus servicios y cada año premia a los mejores especialistas médicos”, destaca el doctor Ruiz Solanes, que atribuye este éxito al hecho de ser la cabeza visible de un equipo médico especializado en injertos capilares. “No llevamos a cabo otras intervenciones estéticas, por lo que todos los cirujanos del equipo somos especialistas en injerto capilar y estamos dedicados en exclusiva a solucionar problemas de caída capilar”, explica.

Las más de 1.200 fotos del antes y después de los pacientes que han pasado por este centro estético dan testimonio de los resultados en su propia web www.clinicaesbeltia.es y explican que “más de 600 pacientes de toda España nos hayan dado la máxima puntuación en Doctoralia y que seamos la clínica española con más referencias en las principales webs sanitarias y foros de injerto capilar de España, el foro.recuperarelpelo.com y foro-injertodepelo.com, donde pueden encontrarse más de 1.800 comentarios y valoraciones positivas”, cuenta el doctor Ruiz Solanes, quien subraya que “este importante volumen de opiniones son la garantía del trabajo bien hecho y contrasta claramente con la escasez de referencias de otras clínicas. Además, no debe olvidarse que el injerto capilar es una intervención estética que produce una gran mejora en la imagen del paciente siempre que se consiga un resultado muy natural pero no todos los cirujanos son artistas ni tienen la sensibilidad necesaria para lograr el mejor resultado posible”.

Otro dato que avala el reconocimiento de Clínica Esbeltia a nivel nacional es el hecho de que más del cincuenta por ciento de sus pacientes proceden de fuera de Andalucía. “Ofrecemos una primera consulta gratuita para analizar las necesidades de cada persona que acude a nosotros y, si vive lejos, no hace falta que se desplace físicamente para esta primera valoración, porque también prestamos este servicio de forma online. A partir de ahí, calculamos un presupuesto cerrado, también de forma gratuita, y garantizamos que luego no habrá sorpresas en el precio”, asegura el doctor, que añade que otro de los motivos de las valoraciones tan positivas es un precio muy asequible. “Cobramos 3.250 euros por 3.000 unidades foliculares, frente a los 12.000 euros de otros cirujanos con el mismo renombre”, concreta el doctor.

Para el doctor Ruiz Solanes, la forma de saber cuál es la mejor clínica capilar se concreta en los siguientes aspectos clave:

Un equipo médico de primer nivel como el que ofrece Clínica Esbeltia.

Instrumental médico de última generación.

Protocolo médico pre y post operatorio bien definido y con una redacción fácil de entender.

Servicios complementarios al injerto capilar como el plasma rico en plaquetas

Estudio de la densidad capilar con la última tecnología como el Microscopio Estereoscópico Tridimensional de Clínica Esbeltia que ayuda tanto a un mejor estudio de la densidad capilar en la zona donante como de la selección de los folículos a extraer.

Resultados demostrables: la clínica debe ofrecer un amplio catálogo de fotos de pacientes con sus RESULTADOS siempre a disposición de todas las personas interesadas.

Presupuestos cerrados y sin sorpresas.

