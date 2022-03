El Mercadillo del Gato vuelve a Madrid del 7 al 10 de abril Comunicae

miércoles, 23 de marzo de 2022, 17:43 h (CET) El Mercadillo del Gato vuelve en una edición repleta de nuevas tendencias a Madrid, para estrenar y llenar de color la primavera y presentar lo último de esta temporada en moda femenina y masculina, complementos, accesorios, artesanía, joyería, cosmética, bisutería y decoración, entre otros. La cita tendrá lugar en el hotel más emblemático de la capital, The Westin Palace. Del 7 al 10 de abril de 11.00h a 21.00h con horario ininterrumpido. Entrada libre EL Mercadillo del Gato invita a estrenar la primavera con las últimas novedades en moda femenina, masculina, complementos y una amplia selección de joyería y bisutería con las que darle un nuevo aire al armario.

Todas las tendencias que llegan para esta primavera estarán, en primicia, en el Mercadillo del Gato, blazers oversize, flecos, looks en color block y prendas con colores que pisarán fuerte en esta temporada, como el amarillo o los colores pastel.

Para darse un capricho y comprar delicados productos cosméticos artesanales.

Se podrá descubrir una sección especial dedicada al arte e interiorismo, donde encontrar esa pieza perfecta para decorar un hogar, como una exquisita vajilla de cerámica portuguesa de marcas con espíritu “slow living”.

Es una buena forma de aprovechar una manera diferente de comprar, alejada de las grandes superficies, con marcas nicho, exclusivas y limitadas y productos artesanales que son un verdadero lujo.

Datos

Dónde: The Westin Palace, acceso por Plaza Neptuno

Cuándo: del 7 al 10 de abril

En qué horario: de 11.00 a 21.00 ininterrumpidamente

Email: contacto@mercadillodelgato.es; copy@globecomunicacion.com

Web: www.mercadillodelgato.es Será el primer pop-up en dar la bienvenida a la primavera, por lo que, para adelantarse y estrenar las tendencias de la nueva temporada antes que nadie, en el más original y mejor ambiente, no hay que perderse esta ocasión.

Acerca del Mercadillo del Gato

El Mercadillo del Gato son pioneros y referentes en el mundo de los pop-ups en España. Madrileño de nacimiento, tiene carácter itinerante y, por supuesto, efímero, y se aloja en los edificios más exclusivos y emblemáticos de cada ciudad, como el Hotel The Westin Palace en Madrid, el Hotel Carlton de Bilbao u Hotel María Cristina de San Sebastián. Todo un placer para sus fieles visitantes.

@mercadillodelgato

Mercadillo del gato

