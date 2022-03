Creatit y sus tips para la transformación digital de pymes y start-ups Emprendedores de Hoy

La digitalización o transformación digital es una manera óptima de acelerar el crecimiento de una pyme o start-up, ya que se consigue aprovechar al máximo cada uno de los beneficios de las nuevas tecnologías. Entre estos beneficios se encuentra el bajo coste y la facilidad de las publicaciones en internet, mejora de la experiencia de compra de los usuarios y la automatización de tareas, entre muchos otros.

Creatit ofrece a las pymes un servicio de marketing online profesional, en el cual se realiza previamente un análisis que permite definir las herramientas necesarias para realizar una transformación digital exitosa.

Tips para conseguir una transformación digital eficaz en pymes y start-ups Antes de iniciar una digitalización en una pyme o startup, Creatit menciona que es crucial realizar un análisis exhaustivo del negocio y su situación actual. Durante este análisis, se evalúan sus objetivos, metas, herramientas digitales con las cuales cuenta la empresa, nivel profesional del equipo y su relación con las últimas tecnologías, etc. Con este análisis es más sencillo planificar, ejecutar y gestionar un proceso de transformación digital que se alinee de forma correcta con las metas de la empresa y su modelo de negocio. Esto permitirá que la pyme o startup obtenga un crecimiento exponencial en el sector digital y de manera general en el menor tiempo posible. Por otra parte, es fundamental tener en cuenta la integración del personal de la empresa en cursos y formaciones relacionados con este sector. Además, es recomendable contratar a expertos en marketing online como Creatit que estén en la capacidad de incorporar las últimas herramientas tecnológicas y estrategias digitales del mercado español.

Las actividades realizadas en una transformación digital El análisis previo es parte fundamental de una digitalización eficiente y, posterior a ello, Creatit planifica cada una de las estrategias digitales que deberán ser ejecutadas para completar este proceso. Esto dependerá de la pyme, por ejemplo, si se trata de una pequeña tienda que necesita la creación de una e-commerceo un negocio que requiere estrategias de marketing optimizadas para conseguir crecer. De igual forma, Creatit ofrece servicios de branding para mejorar la imagen y reputación de una marca, gestión de redes sociales e influencer marketing para las marcas personales, etc. Además, durante este proceso de digitalización, la empresa también evalúa cómo reacciona la audiencia ante el cambio y qué estrategias son necesarias para obtener resultados eficientes. A su vez, cuentan con agentes expertos en consultoría digital para ayudar al personal laboral y directivo durante cada uno de estos cambios y ahora son agentes digitalizadores, por lo que las empresas se pueden beneficiar del programa Kit Digital. Creatit también trabaja en función de mejoras a futuro y cuenta con un equipo profesional que está en la capacidad de realizar una transformación digital permanente.

Así, Creatit se establece como una agencia de marketing online que ayuda a pymes, start-ups, marcas personales y emprendedores a despegar su negocio en el sector digital a través del desarrollo de webs, SEO, emailing, branding, Google Ads, gestión de redes sociales, etc.



