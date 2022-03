Entrenamiento personal, las oportunidades de los profesionales del futuro en España, según FIVESTARS Comunicae

miércoles, 23 de marzo de 2022, 16:47 h (CET) Los profesionales que actualmente ofrecen servicios digitales no son expertos en este entorno, lo que conlleva a la precariedad del servicio profesional de forma digital y deben adaptarse. Solo un 16 % de los entrenadores personales ha conseguido aumentar sus ingresos en 2020, gracias a su rápida adaptación a la era digital. A raíz de la pandemia, el 49 % de los centros de fitness, el 40 % de los gimnasios tradicionales y el 40 % de los entrenadores personales se han digitalizado El presente y el futuro de la educación y del entrenamiento personal se sitúan en el ámbito digital. Sin embargo, los profesionales que actualmente ofrecen servicios virtuales no son expertos en este entorno, lo que conlleva a la precariedad de los educadores que ofrecen servicios profesionales de manera digital.

La única solución posible para acabar con la precariedad de este sector es adaptarse de manera correcta a la era digital. Según un estudio de la startup Vipfitter, solo un 16 % de los entrenadores personales ha conseguido aumentar sus ingresos en 2020, gracias a su rápida adaptación a las nuevas condiciones derivadas de la pandemia y, en concreto, a ofrecer sus servicios en formato online.

Según el informe anual de esta empresa, en la actualidad el 85% de los entrenadores y centros que imparten clases de entrenamiento personal en España siguen haciéndolo de forma presencial, aunque un 50% de ellos ha incluido el formato digital. Sin embargo, solo un 13 % de los encuestados oferta entrenamientos en grupo en formato online, lo que evidencia que todavía falta avanzar más en el interés por impartir formación digital.

En 2021, los mejores centros de formación deportiva ofrecieron servicios digitales. Una de las compañías que ha entendido la importancia de la digitalización –incluso antes de la pandemia- es Fivestars International Graduate School, valorada recientemente por el Ranking Magistri Sports de instituciones que imparten enseñanzas relacionadas con la actividad física, el deporte y su gestión empresarial en 2021 como el cuarto centro del mundo.

Fivestars ofrece formación deportiva dinámica y ajustada a las necesidades de los alumnos, vía webinars, clases en vivo o mediante un revolucionario sistema de realidad virtual interactiva en 360 grados en los que podrán interactuar con los docentes, entre los que se encuentran medallistas olímpicos, entrenadores de primera división de fútbol o preparadores físicos de ligas profesionales, en cualquier momento de la clase. Si ha llamado la atención, se puede visitar su página fivestarsfitness.com

Además, una nueva encuesta mundial realizada por Virtuagym a clientes de gimnasios, estudios de fitness y entrenadores personales ha revelado el papel crucial que la tecnología ha desempeñado en los negocios de fitness durante la pandemia del Covid-19, así como el papel clave que se prevé que tenga para el futuro de la industria.

El 49 % de los centros de fitness, el 40 % de los gimnasios tradicionales y el 40 % de los entrenadores personales utilizan aplicaciones digitales para ofrecer entrenamiento virtual desde la pandemia. La tecnología ha cambiado las reglas de juego en el sector de la formación deportiva y la digitalización es esencial en este proceso de cambio, una máxima que la compañía Fivestars International Graduate School ha entendido a la perfección.

