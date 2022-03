Las diferentes soluciones que Dashero puede ofrecer para gestionar tanto el flujo de caja personal como el de una empresa Emprendedores de Hoy

Para poder emprender en el ámbito digital, una rigurosa organización es fundamental para que no se escape ningún detalle y lograr escalar hasta alcanzar el éxito. En la misma línea, para empresarios de larga trayectoria, pero con deseos de seguir desarrollando ideas innovadoras, contar con las herramientas adecuadas es imprescindible para tener el control de sus negocios, sin que se escape nada.

Una alternativa para poder gestionar de forma efectiva todos los activos, tanto físicos como digitales, es a través del software desarrollado por el equipo de Dashero. La amplia variedad de planes disponibles que se ajustan a las diferentes etapas de crecimiento de un negocio, permiten al emprendedor o empresario administrar y monitorear en un solo lugar sus activos y flujo de caja o cash flow.

Diferentes planes para cada gestión de cash flow: personal o de empresa Para quienes deseen comenzar a tomar el control de su negocio, Dashero ofrece la oportunidad de activar de forma gratuita el plan Free, con el que es posible empezar a gestionar un perfil personal o de empresa, un proyecto, cinco dominios, 10 criptomonedas y 50 registros.

En caso de expandir la cantidad de proyectos, es necesario mantener un seguimiento que permita el desarrollo de estrategias adecuadas. Para ello, el plan Personal dispone del monitoreo de dos perfiles, 10 proyectos, 25 dominios, criptomonedas ilimitadas, 1.000 registros e incorpora tres colaboradores, cinco cuentas Ads, una propiedad y un vehículo.

Entretanto, el plan Business es la alternativa adecuada para tener a la mano los informes de resultados suministrados por plataformas externas, sin tener que visitar numerosos sitios web. Con esta opción, es posible tener control total de tres perfiles, 25 proyectos, 100 dominios, criptomonedas ilimitadas, registros ilimitados, 10 colaboradores, 15 cuentas Ads, cinco propiedades y tres vehículos.

Por último, el plan Hero permite aumentar la rentabilidad financiera gracias a la fácil evaluación del cash flow, que ayuda a evitar futuros problemas y a tomar las decisiones acertadas para mejorar la escalabilidad del negocio. Al seleccionar este plan, se tiene una visión clara y general de todos los activos y flujo de caja sin límites.

Herramientas efectivas diseñadas para objetivos ambiciosos Estar a cargo de diferentes proyectos al mismo tiempo exige un constante monitoreo sobre el progreso del flujo de caja y el negocio en general, para así poder tomar decisiones acertadas basadas en datos obtenidos en tiempo real. En este sentido, la optimización de procesos y la digitalización juegan un papel clave para llevar a cabo una efectiva administración de activos y gestión del flujo de caja.

Activar el cash flow dashboard de Dashero es la opción definitiva para gestionar múltiples proyectos, dominios, criptomonedas, bancos, campañas publicitarias, clientes y proveedores, incluidos bienes no digitales como inmuebles y vehículos, todo desde su plataforma diseñada con una interfaz amigable e intuitiva.



