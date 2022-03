La importancia de la migración de tiendas desde otros sistemas a PrestaShop Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de marzo de 2022, 13:04 h (CET)

Pensado y estructurado para alojar sitios de ventas en la web, PrestaShop es un sistema de gestión de contenidos.

Esta es una de las plataformas más usadas para este fin, convirtiéndose en una líder en el mercado online. Su sistema, además de ser completo, es muy intuitivo y no requiere amplios conocimientos técnicos para ser gestionado.

Por esta razón, es una de las herramientas favoritas para empresas como IDX Innovadeluxe, uno de los referentes en el sector de la creación de e-commerce. Estos profesionales incluyen entre sus servicios la migración de tiendas desde otros sistemas a PrestaShop.

PrestaShop ofrece ventajas para las tiendas online La plataforma PrestaShop cuenta con múltiples funciones que la convierten en una de las mejores opciones para administrar una tienda online. Una de sus características destacadas es la facilidad del procedimiento de instalación, la cual es totalmente intuitiva para los usuarios y no genera ninguna dificultad. En cuanto a la gestión diaria del sitio, también permite el fácil acceso a toda la información, incluidos los datos de ventas, accesos a productos y páginas o agregar nuevos productos.

Uno de los aspectos más importantes para el éxito de una tienda online es tener visibilidad en los motores de búsqueda, principalmente el de Google. Además, las páginas web creadas con PrestaShop tienen optimizadores SEO preestablecidos, lo cual garantiza que la plataforma de e-commerce pueda destacar en un mercado altamente competitivo.

Por otro lado, las ventajas que aporta el uso de PrestaShop captan la atención no solo de las personas que quieren crear un e-commerce, sino también de quienes cuentan con una tienda online y quieren migrar de plataforma. Para estos últimos, PrestaShop ofrece soluciones sencillas, permitiéndoles realizar los cambios sin ocasionar la caída del servidor. Además, la migración se lleva a cabo sin pérdida de datos, proporcionando un ahorro en tiempo de trabajo.

Migración de e-commerce a PrestaShop de la mano de IDX Innovadeluxe PrestaShop es considerado uno de los mejores software para la creación de tiendas virtuales, por lo cual muchas personas han decidido mejorar su actual tienda mediante la migración. Mediante esto, consiguen un sistema más liviano y fácil de usar que aporta mayores comodidades para la gestión de sus tiendas.

En IDX Innovadeluxe cuentan con más de 10 años trabajando en la migración de e-commerce a PrestaShop, desde cualquier otro sistema. En estos, se incluyen Magento, OpenCart, ePagues, WooCommerce, Shoppify, OsCommerce, X-cart, VirtueMart y Zen Cart, entre otros.

De manera sencilla, IDX Innovadeluxe logra migrar todo el catálogo de productos, clientes y pedidos para los e-commerces creados con sistema open source. Además, en el caso de que la tienda online esté desarrollada con una aplicación de código cerrada, la migración es un poco más compleja, pero no imposible para estos expertos en el sector.

En IDX Innovadeluxe, llevan años llevando a cabo la migración de e-commerce sin perder el posicionamiento de sus URL antiguas. Su experiencia les ha servido para realizar los procedimientos con la máxima eficiencia, sin que el negocio lo note.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.