El mobiliario de acero para hostelería de Auxihostelería

miércoles, 23 de marzo de 2022, 12:39 h (CET)

En un sector tan competitivo como el hostelero, diferenciarse puede ser la clave para el éxito del negocio. Uno de los puntos clave para ello tiene que ver con la elección de los muebles para las cocinas, ya que dependiendo de su resistencia y practicidad, puede influir en la calidad del servicio que se ofrece.

La mejor alternativa para restaurar las cocinas es usar mobiliario de acero para hostelería, ya que este material tiene muchas propiedades que lo hacen más duradero y, además, favorece la higiene. Auxihostelería es especialista en la fabricación de muebles de acero estándar de alta calidad y a un precio competitivo en el mercado.

Ventajas de usar muebles de acero inoxidable en hostelería El acero inoxidable se ha convertido en uno de los materiales más usados en el mundo de la hostelería y esto se debe a las múltiples propiedades beneficiosas que aporta al sector. Principalmente, cabe destacar su duración, ya que este aguanta largas jornadas de trabajo durante años sin romperse. Asimismo, no requiere demasiados gastos de mantenimiento, a diferencia del mobiliario de madera, por ejemplo.

Otra ventaja que ofrece es la higiene porque gracias a su superficie lisa se puede quitar la suciedad de una manera más sencilla.

Por otro lado, el acero tiene una alta resistencia calorífica, por lo cual al estar en contacto con el fuego de la cocina no sufrirá ningún daño. Además, el acero inoxidable es un material muy atractivo a la vista debido a su aspecto brillante y pulido, convirtiéndose en una gran opción para revestir las cocinas de restaurantes, hoteles y bares, entre otros.

Empresa con amplia experiencia en fabricación de muebles de acero Auxihostelería dispone de un equipo con más de 20 años de experiencia en la fabricación de mobiliario con acero inoxidable para negocios de hostelería y alimentación. Esto les ha permitido elaborar un amplio catálogo de productos adaptados a las necesidades de cada negocio.

Para la categoría de gama de frío, elabora vitrinas expositoras, mesas refrigeradas, armarios refrigerados, entre otros.

En la categoría gama de calor, fabrica cocinas industriales, mesas calientes, asadores, hornos etc. También, ofrece una gama de lavado compuesta por subcategorías como fregaderos industriales, lavamanos, grifos y accesorios, entre otros productos necesarios para mantener la higiene en la cocina.

Por otro lado, también son expertos en la confección de carros, estanterías y cubetas gastronorm con acero inoxidable, así como muebles cafeteros, muebles plateros, mesas murales, muebles para buffet y todos los accesorios necesarios para brindar un buen servicio en las cocinas del sector de la hostelería.

Aunque la empresa se dedica a confeccionar productos de elevada calidad y a medida para el cliente, también dispone de un servicio de alquiler de mobiliario de acero por tiempo limitado. De esta manera, brindan opciones a las empresas interesadas en adquirir un mueble de acero resistente.



