Alexa Lace vuelve con fuerza con pop en español Comunicae

miércoles, 23 de marzo de 2022, 14:23 h (CET) Alexa Lace lanza nuevo material en español en un estilo completamente nuevo y lo hace en colaboración con unos de los compositores, artistas y productores más exitosos de Suecia y EE.UU en este momento Alexa Lace es una artista española de Sabadell con mucha proyección internacional. Alexa tiene su principal mercado en América Latina y Estados Unidos, donde ha ganado y ha sido nominada a varios premios musicales. Después de años de hacer música en inglés, ahora ha decidido enfocarse en los mercados de habla hispana, lanzando música en su idioma principal.

"He tenido la suerte de poder trabajar con grandes compositores y productores en Suecia y Estados Unidos y pensé que sería genial hacer este tipo de música pop en español para el mercado español. No hay muchos artistas españoles haciendo pop internacional y pienso que debe de funcionar bien, dice Alexa. Y se ve que tiene razón. La recepción del primer sencillo del nuevo proyecto ha sido muy buena. La canción ya está en rotación en radios en varios países de América Latina".

Los años 2018 y 2019 fueron muy intensos para Alexa, ya que no solo realizó una gira de 4 meses en América Latina, sino que también ganó un Hollywood Music Award en la categoría “Mejor Pop Latino” y también ingresó al Top 40 en la lista Mediabase de radios estadounidenses, donde alcanzó el puesto #34.

En el año 2019 fue nominada a un Producers Choice Award en Las Vegas en la categoría "Mejor Artista Femenina Internacional en directo" después de haber estado trabajando durante tres meses muy intensos con Shaun Walker, el coreógrafo y bailarín de Beyoncé, Rihanna, Katy Perry y Mariah Carey. En el mismo año también recibió un certificado de honor por “Outstanding Talent” y recibió el título de Lady de la Casa Real Gomes en Brasil.

Cuando la pandemia y todas las restricciones y prohibiciones de viaje etc., detuvo temporalmente el trabajo en estos mercados, Alexa vio otra oportunidad. Suecia es conocida en todo el mundo por su música y anteriormente, a través de su gestión sueca/estadounidense, había trabajado con compositores y productores suecos tanto en Estocolmo como en Los Ángeles. Se mudó a Estocolmo, donde comenzó una colaboración con varios compositores y productores de allí, para su próximo proyecto - pop de alta calidad con letras en español.

Después de dos años en la capital sueca, recientemente se lanzó el primer sencillo de su nuevo proyecto. "Tenía que ser yo", fue compuesta por algunos de los artistas y compositores más exitosos de Suecia en este momento - Molly Sandén, Smith & Thell y David Larsson. La canción fue producida en Los Ángeles por Emile Ghantous, ganador del premio NAACP, y varias veces nominado a un Grammy, y con varios numero unos en la lista de Billboard entre sus méritos.

"Tenía que ser yo" inmediatamente tuvo muy buena acogida, especialmente en países como Argentina, México, Chile, El Salvador y Perú. Ahora estrena el single en España y comienza su campaña de promoción por el país.



Tenía que ser yo, video oficial h5ps://youtu.be/Mj8LY65E9no

La canción en Spotify: h5ps://open.spoGfy.com/track/4OAOR7Q6P19XjV2evelJyj?si=3Zea1563fa94cf4

Alexa Lace de Barcelona comenzó su carrera a los 13 años. Su primer éxito en España fue la canción “Ven conmigo a la fiesta” que sonaba en muchas radios y fue incluida en el disco Caribe 2003. Además de su carrera como artista, Alexa ha sido modelo y actriz durante años. Protagonizó películas como la producción de Hollywood, “Face of Terror”. Como modelo realizó anuncios y comerciales para marcas como Fanta y Telefónica y fue modelo de Calvin Klein. También trabajó en televisión donde, entre otras cosas, fue compañera de Pedro Ruiz en su popular programa nocturno “Noche Abierta con Pedro Ruiz”.

En 2018 firmó con Broadway Management, una compañía de management sueca/estadounidense y con Sony Music Spain, y se puso a trabajar con compositores y productores de gran éxito, profesionales detrás de los éxitos mundiales con Lady Gaga, Jennifer López y One Direction, por mencionar algunos.

Alexa Lace - Tenía que ser yo



