¿Qué es Experian y cómo se puede salir de este fichero de morosos con Bufete Recatalà Agramunt? Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de marzo de 2022, 12:13 h (CET)

Los ficheros de morosos son útiles para comprobar si personas o empresas han cometido algún tipo de impago. Las entidades financieras sacan mucho provecho de estas bases de datos, puesto que a través de ellas pueden saber si ciertas personas son aptas o no para la obtención de un crédito.

Existen varios tipos de registros de morosidad, uno de los más conocidos es Experian. Evidentemente, estar en este fichero, o en otro, es algo muy negativo que cierra muchas puertas, sobre todo para aquellos que requieren de una financiación. Por suerte, existen servicios como Bufete Recatalà Agramunt que ayudan a salir definitivamente de las listas de morosidad.

Experian es uno de los ficheros de morosos más consultados Existen varios ficheros de morosos a los que acuden diferentes empresas para conocer los nombres de las personas naturales y jurídicas que no han cancelado sus deudas, que deben cantidades de dinero a diversos acreedores y que, por ende, pueden encontrarse en una situación de insolvencia económica.

En ese sentido, uno de los más populares es Experian Bureau de Crédito. Al mismo, pueden acceder los bancos, así como también empresas de telecomunicación, de servicios públicos, aseguradoras, compañías de comercio electrónico, de inmuebles, medios de comunicación, industrias, entre otras.

La lista de morosos de Experian contiene los datos de unas 500.000 empresas con deudas de todo el territorio español. El fichero de morosidad, el cual se actualiza de forma semanal, se puede consultar de forma online.

¿Cuáles son las consecuencias de estar en un fichero de morosos? Estar en un fichero de morosos como, por ejemplo, Experian puede traer muchas consecuencias. Una de las principales es la negativa de las entidades bancarias ante la solicitud de cualquier tipo de préstamos y solicitud de tarjetas de crédito.

Aunque el tiempo de permanencia de una persona natural o jurídica en el registro de morosidad de Experian es de 6 años, es evidente que quienes hayan estado incluidas en él perderán relaciones comerciales, credibilidad y estarán catalogadas de insolventes e irresponsables.

Salir del fichero de morosos de Experian de la mano del Bufete Recatalà Agramunt Hay algunas vías factibles para salir del fichero de morosos. La primera es pagando la deuda adquirida, la segunda es esperando 6 años para ser excluido y la tercera es demostrar que la deuda ya no existe, si el caso lo requiere.

La mejor decisión que puede tomar una persona que se encuentre en esta lista de morosidad es acudiendo a especialistas como los del Bufete Recatalà Agramunt, quienes destacan que los que aparezcan en un fichero de morosos pueden reclamar y salir airosos de la lista.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.