miércoles, 23 de marzo de 2022, 13:51 h (CET) Que un negocio trabaje con una red inalámbrica, actualmente, es lo más normal. Sin embargo, en muchas ocasiones se cometen ciertos errores que pueden poner en peligro la seguridad de los datos confidenciales de la empresa En informática y en las telecomunicaciones, la red inalámbrica es aquella que no requiere una conexión de cableado, sino que su funcionamiento se lleva a cabo mediante las ondas del espectro electromagnético. Este tipo de transmisión de señal se realiza mediante puertos especializados y su aparición ha significado una gran revolución frente a otros métodos tradicionales menos prácticos y funcionales. En 1971, un grupo de investigadores, cuyo líder fue Norman Abramson, crearon el primer sistema de comunicación por ondas de radio. Desde entonces la cosa evolucionó de forma vertiginosa hasta lo que se conoce hoy en día.

Entre las grandes ventajas del Wi-Fi se encuentra el gran ahorro de materiales que esto supone, ya que a partir de este invento dejaron de ser necesarios los kilómetros y kilómetros de cableado que hasta entonces se había ido utilizando, además de los controles terrestres de los que se hacía uso para intercambiar la información. La ventaja principal, sin lugar a dudas, es la rápida comunicación, dado que de esta manera las personas tienen la posibilidad de moverse mientras están empleando la red. Otra gran ventaja es la multiplicidad de conexiones que la red Wi-Fi permite, ya que una misma señal puede estar utilizándose en más de un aparato al mismo tiempo. Por lo tanto, las ventajas que tendrá una empresa a la hora de contar con la red WiFi es un equipo más productivo y una conexión más económica y rápida.

No obstante, tener una red inalámbrica también puede poner en gran peligro a las empresas, cuya información queda desprotegida al usar este tipo de red. Sin embargo, Redkom, una empresa de mantenimiento informático y reparación de ordenadores de gran renombre y popularidad en Madrid, tiene varios consejos para mantener a las empresas totalmente seguras a la hora de hacer uso de una red WiFi. El primer consejo que da Redkom es utilizar el mismo identificador SSID, ya que, de esta forma los empleados podrán conectarse siempre al más cercano y tienen la posibilidad de ocultarlo si así lo desean,

“El cifrado de la red es la clave principal a la hora de mantener una red inalámbrica segura e impenetrable. Este debe ser el WPA2 y nunca WEP, puesto que no es seguro. La contraseña también forma una parte importante de la seguridad de la red y debe ser una combinación difícil, con mayúsculas, minúsculas y símbolos. Además, es muy recomendable cambiarla de vez en cuando” explica Redkom.

