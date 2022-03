Las matemáticas, un juguete de niños con Centro Juguete Comunicae

miércoles, 23 de marzo de 2022, 13:51 h (CET) A todos los niños se les han resistido alguna vez las matemáticas. La asignatura más temida por los más pequeños es un juguete de niños gracias a una tienda de juguetes online Si uno pasea por un colegio o una guardería y pregunta a los padres o a los niños, seguramente la respuesta sea algo así como: “son un rollo”, “no se me dan bien” o “no las entiendo”. Por estadística, las matemáticas forman parte de las áreas con más dificultad para los alumnos, sean de la edad que sean, aunque en más cantidad para los más pequeños, que aún están aprendiendo a sumar, restar, dividir o multiplicar. Las matemáticas son, en gran parte, una asignatura que requiere razonamiento y un pensamiento de lo abstracto, lo cual puede traer cierta dificultad a las personas. El cerebro de las personas tiende a pensar con más facilidad en lo que ve, siente y toca, es decir, en lo tangible y concreto. Es, por este motivo, que las matemáticas podrían ser una asignatura pendiente para todas las personas.

Esta ciencia progresiva, en la que hay que consolidar conocimientos e ir aprendiendo poco a poco, es decir, si un niño no aprende a sumar y restar, es imposible que aprenda operaciones más complejas, como, por ejemplo, las ecuaciones, más adelante. Centro Juguete, una tienda online de juguetes con una variedad abrumadora de juguetes de todos tipos y para todas las edades, propone los juguetes como alternativa para un aprendizaje más sencillo de los números y las operaciones sencillas. ”En muchas familias las matemáticas se han convertido en una auténtica lucha. Pero, a lo largo de nuestra trayectoria y experiencia hemos aprendido que no hay mejor forma de aprender que jugando. En nuestra tienda online hay una gran variedad de juguetes con los cuales los niños pueden aprender a contar y a hacer diversas operaciones” explica Centro Juguete.

Dentro de todos los juegos modernos que Centro Juguete tiene, hay un juguete de lo más tradicional, pero que tiene una gran eficacia a la hora de aprender a contar. Se trata de un objeto que los más adultos de hoy en día han utilizado en la guardería o en el colegio: el ábaco. El ábaco de Centrojuguete, un poco más moderno y actualizado que los antiguos que simplemente tienen cuentas, tiene un par de números en la parte de abajo con una operación, unas cuentas en la parte superior y unas teclas en la parte derecha, que el niño debe pulsar para contestar el resultado.

Para aprender de forma más tangible, Centro Juguete recomienda el Educa Touch Junior con la temática de La Granja. Con este juego los niños podrán aprender a contar y a realizar operaciones contando manzanas y peras, como se ha hecho de toda la vida.

