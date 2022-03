Orbit y Riot Games anuncian la primera novela basada en el universo de League of Legends Comunicae

miércoles, 23 de marzo de 2022, 13:31 h (CET) Ruination, escrita por Anthony Reynolds, escritor principal en Riot Games, cuenta la historia de Kalista, general militar del Rey Viego Orbit y Riot Games, empresa desarrolladora de videojuegos principalmente conocida por League of Legends, han firmado un acuerdo para publicar la primera novela basada en el universo de League of Legends.



La novela, Ruination, escrita por Anthony Reynolds, escritor principal en Riot Games, cuenta la historia de Kalista, general militar del Rey Viego, y su búsqueda de un reino que podría tener acceso a una magia ancestral; la única forma de curar a la envenenada Reina Isolde.



Ruination será publicará por Orbit en inglés en septiembre de 2022 en US y UK en formato impreso, ebook y en ediciones de audio, y será distribuida de manera internacional. Está planeado que se traduzca para los grandes mercados internacionales y se anunciarán las fechas en el futuro.

“Las historias juegan un papel muy importante a la hora de explorar nuestro mundo y los campeones de manera profunda”, destaca Ashley Maidy, Head of Consumer Products en Riot Games. “Esta es una historia de Runaterra y aportará más información sobre los eventos que formaron a los personajes más importantes. Estamos emocionados de que Orbit vaya a hacer esto posible para nuestros seguidores”.

El vicepresidente y editor de Orbit en Estados Unidos, Tim Holman, comenta sobre el acuerdo: “Estamos encantados de poder publicar la primera novela basada en el universo de League of Legends. Nuestro objetivo es crear historias que no solo conmuevan a los millones de jugadores de League of Legends, sino también a todos aquellos que amen las aventuras épicas desarrolladas en mundos fantásticos. Trabajar con Riot ha sido una experiencia increíble, y estoy seguro de que juntos podremos construir un programa de publicaciones fenomenal”.



Anna Jackson, editora de Orbit en Reino Unido, explica: “League of Legends ha cautivado al mundo y estamos muy contentos de trabajar con el innovador equipo que hay tras este gran producto. El universo que han creado está plagado de detalles increíbles, y estamos ansiosos por ayudar a llevarlo a la vida de nuevas maneras”.



Bradley Englert, editor de adquisición de Orbit US, afirma: “He jugado League of Legends durante más de diez años y estoy emocionado de unirnos a Riot para publicar la primera novela basada en el universo de League. Los personajes son inolvidables y la profundidad del universo es inmensa. Como editor de fantasía, es un placer poder trabajar con un equipo como el de Riot, que tiene una gran pasión por contar historias memorables”.

