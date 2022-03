5 #Fersay consejos para alargar la vida de la lavadora Comunicae

miércoles, 23 de marzo de 2022, 13:11 h (CET) Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar La lavadora es uno de los electrodomésticos que más veces se utilizan al día en cualquier hogar. Se trata de un electrodoméstico que tiene una vida media de 10 a 12 años, dependiendo de la marca, pero al que es posible alargar su ciclo de vida solamente siguiendo unos pequeños consejos y, a la vez contribuir con el medio ambiente.

Por este motivo, la compañía Fersay, ha elaborado una pequeña guía con las recomendaciones más útiles para alcanzar este objetivo.

No llenes la lavadora en exceso , una sobrecarga puede hacer que la ropa no se pueda mover libremente por el tambor, el detergente no se esparce adecuadamente y puede estropearse.

, una sobrecarga puede hacer que la ropa no se pueda mover libremente por el tambor, el detergente no se esparce adecuadamente y puede estropearse. Ventila el tambor , cuando hayas terminado de hacer la colada, déjala abierta un buen rato para que ventile y no se acumule humedad.

, cuando hayas terminado de hacer la colada, déjala abierta un buen rato para que ventile y no se acumule humedad. Cuida su limpieza : Es importante limpiar bien las juntas y gomas de la lavadora, el cajetín del detergente y el exterior de la lavadora, de esta manera evitarás que se acumule suciedad que luego es imposible de quitar sin dañar.

: Es importante limpiar bien las juntas y gomas de la lavadora, el cajetín del detergente y el exterior de la lavadora, de esta manera evitarás que se acumule suciedad que luego es imposible de quitar sin dañar. Usa una vez al mes un descalcificador de agua . Fersay recomienda poner una lavadora vacía al mes con un producto descalcificador en el depósito del detergente, esto no solo limpia las partes visibles, si no que limpia el aparato por dentro y lo deja como nuevo. Dependiendo de la dureza del agua de la localidad la periodicidad de la limpieza puede variar.

. Fersay recomienda poner una lavadora vacía al mes con un producto descalcificador en el depósito del detergente, esto no solo limpia las partes visibles, si no que limpia el aparato por dentro y lo deja como nuevo. Dependiendo de la dureza del agua de la localidad la periodicidad de la limpieza puede variar. Desmonta el filtro de la lavadora cada 3 meses y dale con amoniaco o detergente. Para las zonas más complicadas puedes usar un cepillo de dientes. El filtro de la lavadora suele tener algo de agua acumulada y se encuentra en diferentes sitios dependiendo de si es una lavadora de carga frontal o carga superior, pero en todos los casos suele venir indicado. Y, ante la posibilidad de que la antigua lavadora ya no funciona bien, o sea necesario cambiar alguna pieza que no necesite intervención técnica, los clientes pueden encontrar todas las piezas que necesiten en www.fersay.com con solo teclear en el buscador la marca y modelo de la lavadora y solicitar la pieza que necesita.

Más información sobre Fersay

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,1M€ en 2021.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.