The Artist sobre la inclusión en televisión

miércoles, 23 de marzo de 2022, 11:30 h (CET)

Antes, para aparecer en el cine o en la televisión, había que pasar filtros exageradamente excluyentes. Actualmente, cualquier persona puede salir en la televisión si cuenta con el deseo, el talento y el potencial para conseguirlo.

Con la finalidad de agilizar y facilitar este proceso, se ha creado The Artist, una agencia de castings Barcelona que cuenta con una amplia trayectoria y resultados comprobados para impulsar talentos para TV, publicidad y el espectáculo. Son reconocidos por trabajar sin ningún tipo de discriminación de género, edad, etnia y perfil, por lo que todos los interesados en labrarse una carrera en la industria del entretenimiento son bienvenidos.

Las políticas de inclusión y diversidad para la vinculación de personas de todo tipo en la industria El canon previamente establecido que daba más minutos en pantalla a personas de gran belleza, con rasgos europeos, cabello rubio y ojos claros ha perdido cabida en la actualidad. Hoy en día, los valores de inclusión que se propagan con gran contundencia a nivel mundial abogan por la entrada de personas con todo tipo de rasgos, edades, características físicas y colores de piel.

Cada vez son más notorias las campañas mediáticas que promueven lineamientos éticos que den visibilidad a personas de cualquier colectivo. Es, precisamente, ese factor diferencial el que ha posibilitado que las grandes producciones de la actualidad estén en la búsqueda constante de talentos que cumplan con estos requerimientos y transgredan los límites del molde convencional que se había instaurado en esta área.

The Artist es la agencia que impulsa a nuevos talentos En España, esta industria está ávida de dar notoriedad a personas con todo tipo de apariencias, cuerpos y edades, para responder a las exigencias del mercado, pero también para dar un ambiente de naturalidad y cotidianidad a sus producciones.

Otro factor que refuerza este cambio es la necesidad de la publicidad de anunciar sus productos con gente de apariencia natural, que se puede encontrar en la calle y en el día a día. Esta es una forma precisa de llegar al consumidor que ve el anuncio, ya que se ve representado por gente real. La moda también va encaminada a ese ámbito, por lo que cada vez contratan más a modelos con rasgos convencionales que se alejan del clásico cuerpo de medidas perfectas.

En ese sentido, The Artist es la agencia de representación artística en Barcelona que sirve como el enlace entre talentos, artistas, modelos, actores y las más importantes empresas de televisión, cine, moda, teatro y publicidad. Su experiencia y trayectoria ha propiciado que sean una de las agencias predilectas por las productoras, ya que cuentan con estatus, reputación, prestigio y eficiencia.



