Cuellos de camisa VinicaMoon para ir a juego con los bebés

miércoles, 23 de marzo de 2022, 10:54 h (CET)

Vestir a los niños igual que los padres es una moda que se vuelve cada vez más habitual. Esta tendencia conocida como mini me es una bonita manera de ver a ambas generaciones usando un mismo accesorio y es una oportunidad única para fortalecer el vínculo familiar.

Una buena alternativa para usar un atuendo idéntico es utilizando prendas versátiles como los cuellos de camisa. En este sentido, la tienda online VinicaMoon dispone de complementos infantiles muy versátiles como los maxicuellos, capaces de adaptarse a cualquier camiseta o jersey y multiplicar los looks.

Moda de los años 80 y 90 adaptada para los más pequeños Las prendas tipo babero causaron un verdadero furor en la época de los 80 y 90. Sin embargo, este accesorio, lejos de pasar de moda, ha ido pasando de generación en generación por su versatilidad y elegancia. En la actualidad, esta tendencia se ha incorporado a los atuendos infantiles, siendo un complemento ideal para sacar mayor partido al armario de los niños.

También conocidos como los cuellos quita y pon, estos accesorios son sencillos de poner y muy ligeros, por lo que no representan un peso para el pequeño y se pueden combinar con diversas piezas para hacer conjuntos únicos y originales. En VinicaMoon disponen de un catálogo de maxicuellos para niños que se adaptan a todos los gustos. Entre los más destacados está el modelo Jimena, un cuello blanco arruchado a los lados, con tiras en la frente que le aporta un toque sofisticado a cualquier outfit.

Cuellos de camisa personalizados por los mismos clientes La tienda online, además de ofrecer una amplia variedad de modelos de cuellos para mujeres y niños, brinda la oportunidad a sus clientes para que ellos mismos diseñen sus propios accesorios. Para ello, el usuario deberá seleccionar la tela y el estilo del cuello, seguidamente, el equipo de costureras de la empresa se encarga de confeccionarlo a medida y prestando especial atención a los acabados, para que el resultado sea una prenda perfecta.

Esta alternativa es una gran opción para que las madres puedan vestirse de la misma manera que sus hijos, usando el mismo maxicuello pero en diferentes medidas. Con este complemento, las familias pueden marcar la diferencia a la hora de ir a una fiesta o celebración especial, combinándose la camisa o el vestido con este elegante complemento.

Dentro del portal web, los usuarios pueden encontrar descuentos especiales en productos seleccionados. También pueden suscribirse a su boletín de noticias y recibir novedades de la tienda e información relacionada con las tendencias para vestir siempre a la moda.



