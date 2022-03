Regalar viajes, una estrategia efectiva y económica para fidelizar clientes Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de marzo de 2022, 11:03 h (CET)

El hecho de regalar un viaje puede llegar a causar una gratificación emocional que cautive a los clientes de un negocio o empresa.

Las gestiones de regalar viajes a clientes para fidelizarlos constituyen una estrategia de marketing que puede convertirse en una productiva realidad a través de la empresa BonoIncentivo, cuyos profesionales se encargan de todo lo necesario para proveer este servicio con máxima calidad y responsabilidad.

Varias opciones para obsequiar La participación en un sorteo a través de las redes sociales, la entrega de un regalo anual a los clientes que generen mayores ingresos o hacer un regalo directo a cada comprador son algunas de las posibilidades de utilizar los viajes como incentivos para ganar consumidores fieles a determinada marca o negocio.

BonoIncentivo ofrece varias categorías de regalo todas atractivas para quienes recibirán este gesto como un plus que siempre agradecerán. El BonoVuelo, consiste en la entrega de un trayecto en avión para dos personas, ida y vuelta, a varios destinos de España, Europa y el norte de África. La empresa puede elegir si costea las tasas de salida o no incluye este pago en el premio.

Noches de hospedaje en ciudades de España, Portugal, Francia y Andorra ofrece el Bono Hotel, válido por dos años, como una manera de dar a los consumidores una experiencia inolvidable. Así mismo, los bonos Relax y Spa, prometen el máximo confort y la desconexión que los clientes siempre agradecerán al mantenerse con la marca o producto. Se trata de una oportunidad única, en la que serán mimados con hospedaje en sitios con balnearios, sesiones relajantes y circuitos termales.

Unpack para dos personas, con vuelos y noches de hotel hacia 24 destinos es lo que ofrece el Bono Europa para cautivar al público objetivo de la empresa. Válido por un año, este regalo promocional resultará realmente especial para quien lo reciba.

Experiencias en la naturaleza Los amantes de los paisajes naturales estarán altamente complacidos con el Bono Rural, que ofrece una escapada de dos noches de alojamiento para dos personas en casas u hoteles rurales en toda España. Otra opción para incentivar la fidelización de la cartera de clientes es obsequiar una semana de estadía en un apartamento en España, Francia, Portugal o Italia, para cuatro personas.

El contacto desde la página web de BonoIncentivo o vía telefónica puede ser el inicio del repunte ganancial de una empresa. Los asesores de esta iniciativa orientan a los solicitantes sobre las mejores opciones de regalo de acuerdo con las características de su oferta. Las compañías no tendrán que ocuparse de ningún trámite, solo de la entrega del vuelo o el hospedaje. Con esta línea estratégica efectiva y económica, comprobarán que el lema de BonoIncentivo es una realidad: “¡Un cliente feliz siempre vuelve!”.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.