El déficit de petróleo podría provocar una subida de precios en el segundo trimestre de 140 dólares el barril

miércoles, 23 de marzo de 2022, 12:55 h (CET) Las interrupciones a gran escala en la producción del petróleo euroasiático podrían hacer perder unos tres millones de barriles diarios, cantidad más que suficiente para mantener el mercado en déficit durante al menos los dos próximos trimestres. Según ha explicado el director de Tempos Energía, Antonio Aceituno, “este hecho provocaría una subida de precios por encima de los 140 dólares el barril de brent, que se traduciría en un incremento de 10.000 millones de euros en el segundo trimestre del año, con la destrucción de la demanda como único tope”.

“Hablaríamos por tanto de un déficit de producción, altamente importante, que sería insalvable hasta pasado el segundo trimestre del año”, ha subrayado Aceituno, quien ha indicado que “la mayor presión para el mundo del petróleo ha llegado por parte de la Agencia Internacional de la Energía, al señalar que existe el riesgo de una crisis petrolera a partir de la primavera, la mayor en décadas”. Cabe recordar que la Agencia Internacional de la Energía incidía hace unos días en que la producción de petróleo por parte de Rusia podría caer en una cuarta parte el próximo mes debido a las sanciones impuestos al país euroasiático.

Para el experto energético, el regreso del crudo iraní podría aliviar un poco los precios, en alrededor de cinco dólares el barril de brent pero, “con tantos otros factores variables no variaría al completo la amplia oferta y demanda actual. Con ello, los precios en nuestras gasolineras tampoco verían una rápida caída”.

Desde Tempos Energía han asegurado que “las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para desbloquear las aspiraciones nucleares del país islámico podrían ayudar a que desde Teherán liberaran más petróleo a Europa. Sin embargo, la fluida relación entre Rusia e Irán dificulta este aspecto”.

El experto en mercados energéticos ha sugerido que Europa se puede encontrar ante un segundo escenario en donde se produjese la venta de crudo a través de China con un descuento de más de 20 dólares el barril de brent. “Este sería el panorama, por ahora, más ventajoso para los países de la Unión”, ha dicho Aceituno, quién ha matizado que, no en vano “Arabia Saudí sopesa aceptar yuanes y no solo dólares en sus ventas a la potencia asiática”.

“Si este escenario se transformase en real, significaría un giro en el comercio del petróleo en el que parte del crudo,que antes se dirigía a Europa, fuese hacia Asia y parte del petróleo de Oriente Próximo, que antes se dirigía hacia Asia, circulase hacia Europa, siendo la consecuencia inmediata: un mercado global abastecido”. “Hablaríamos de un descenso de 20 dólares el barril de brent, alcanzando la cota de los 80 dólares el barril, justamente el mismo nivel que se conseguiría encaso de alcanzarse un acuerdo con Rusia”.

EL GAS Y LA ELECRTICIDAD, UN ACUERDO DIFÍCIL

Desde Tempos Energía y en relación al futuro del gas han incidido en que, aunque los mercados de gas han entrado en una fase de pos-invasión, de calma sostenidamente bajista y con el de gas el mercado eléctrico detrás, un aspecto importante es atisbar como acabará el desacoplamiento entre el precio de la electricidad y el alza imparable del gas.

Según ha explicado Aceituno, Alemania considera que este punto rompería el mercado interior de la energía y “eliminaría cualquier incentivo para que los productores de renovables inviertan en nuevas fuentes eólicas, solares y de hidrógeno, entre otras”. También piensan que,“si se fija un precio máximo para el gas, los productores podrían desviar el combustible a otros países extracomunitarios”.

Ante este panorama, la alternativa más viable para el mercado eléctrico y de gas “crear un fondo para compensar la diferencia entre el precio máximo y el precio real”. Sin embargo, “no está claro si desde el punto de vista económico sería interesante para los contribuyentes europeos”, ha subrayado el director general de Tempos Energía.

A partir de mediados de marzo, el gas cotiza en los 100 euros el megavatio hora, 20 euros más que en febrero. Con ello, la electricidad en 220 euros el megavatio hora, también 20 euros por encima. “Los mercados han temido interrupciones en el suministro desde el comienzo de la guerra pero, hasta ahora, las entregas a través de Ucrania y otras rutas han continuado en su mayoría como de costumbre”, ha dicho.

“Quizás la clave en estos momentospasa por saber si la energía entrará a formar parte del paquete de sanciones a Rusia”. Es cierto que esta medida, de llevarse a cabo, dañaría gravemente la línea de flotación del país euroasiático.

Bruselas calcula que Moscú ingresa unos 700 millones de euros al día por sus exportaciones energéticas. Sin embargo, el coste económico que sufriría Alemania, locomotora europea, sería altamente importante llegando a perder un 3 por ciento del PIB, “un poco por debajo del batacazo de la pandemia, el cual se situó en el 4,5 por ciento”, ha subrayado Aceituno. A ello se suma que la asociación de la industria energética de Alemania ha advertido que “el país podría reemplazar, como máximo y en caso de una parada repentina, solo la mitad de sus importaciones de Rusia este año”.

