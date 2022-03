Montar un negocio de fitness con Anytime Fitness Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de marzo de 2022, 10:42 h (CET)

En algunas ocasiones, las personas cuentan con una buena cantidad de dinero para invertir, pero no saben muy bien por dónde tirar. Saben que pueden acceder a financiación para poner en marcha algo propio, pero tienen dudas sobre cómo, cuándo, dónde hacerlo o con quién.

Debido a esto, es importante saber decidir qué negocio montar y por qué, teniendo en cuenta la inversión inicial y los gastos recurrentes.

En primer lugar, hay que centrarse en el capital que se tiene disponible y en la capacidad de endeudamiento con la que se cuenta. En función de cuál sea el presupuesto de cada persona, así podrá ser su inversión. Se aconseja que, a la hora de pensar en qué negocio montar, se tenga muy claro de cuánto dinero se dispone, contante y sonante o en préstamo.

Para que el cálculo sea el correcto, no solo se ha de tener en cuenta la inversión inicial a la hora de poner en marcha un propio business, sino los gastos recurrentes a los que se tendrá que hacer frente con regularidad, como los costes del alquiler (si el negocio necesita un local) y los de personal, aparte del sueldo que quiera ‘pagarse’ el empresario.

Rentabilidad económica y ‘moral’ Otro factor que el emprendedor debe tener en cuenta cuando piensa en qué negocio montar es qué le gusta, qué puede aportar -pasión, experiencia…- y si dicho negocio encaja con su filosofía de vida y trabajo. Esto, que puede parecer baladí, es fundamental para que la nueva etapa laboral sea gratificante, no solo en lo económico sino también en la parte moral.

Una vez llegado este punto, hay que seleccionar, de entre todos los sectores en los que exista proyección, el que tenga presente y futuro. Es decir, aquel que reciba el aplauso de la sociedad, especialmente en este contexto ‘resacoso’ de la pandemia y marcado por la invasión rusa en Ucrania y su devastadora guerra.

Fitness, el gran motor de salud física y mental en unos tiempos complicados El consumidor busca cuidar su salud física, desde luego, pero también la forma de mejorar su estado anímico y salud mental. Para conseguir ambas cosas, el fitnesses todo un aliado.

Un aliado que vive desde hace años una demanda que va en aumento -cada vez son más las personas que quieren cuidar su calidad de vida y bienestar- y que ha visto cómo los consumidores lo veían necesario para mejorar su sistema inmunológico en plena era de COVID-19. Ahora, mucha gente recurre al fitness para ‘oxigenar’ cuerpo y mente, con las duras noticias que desde hace días rodean al mundo por el conflicto.

La opción de las cadenas de franquicias Por eso, si se desea montar un negocio de fitness, es recomendable unirse a uno que tenga un modelo testado y de éxito. Es aquí donde las cadenas de franquicias pueden ser de interés.

Cadenas como Anytime Fitness que, lejos de ser una más, es una de las líderes mundiales de su segmento. Con cerca de 5.000 clubes abiertos en más de 30 países, incluido España, donde atesora una experiencia de 10 años y suma 33 gimnasios, de los cuales 29 operan en régimen de franquicia. Anytime Fitness puede presumir de tener un negocio probado en todo el mundo y de contar con un modelo de éxito.

Trato individualizado Cada día, cerca de 4 millones de personas confían en la marca para entrenarse y cuidar su salud con un modelo que apuesta por el Coaching Model, ofreciendo a cada socio un plan de entrenamiento que se ajuste a sus necesidades, horarios, objetivos y condición física. Algo que Anytime Fitness -cuyos clubes abren los 365 días del año y las 24 horas del día, allí donde la legislación lo permite- sabe hacer, tanto dentro como fuera de sus clubes, gracias a que todos sus socios pueden hacer uso cuando quieran de su app, siendo no solo anytime sino también anywhere.

Libertad horaria y privacidad Para montar un negocio, hay que pensar en la flexibilidad horaria y las facilidades del servicio, dos cosas que caracterizan a Anytime Fitness y que son ahora muy demandadas y valoradas por los consumidores, junto a la privacidad, algo de lo que esta cadena también puede presumir. Una privacidad que se encuentra en el trato personalizado y en las cabinas de duchas y vestuarios individuales con los que la firma dota a todos sus clubes, tanto los propios como los franquiciados.

Formación y soporte ininterrumpidos Ventajas para los socios a las se unen las que ofrecen a sus franquiciados, gracias a una férrea apuesta por la formación constante y el soporte permanente en y desde todas las áreas: operaciones, expansión, marketing, comunicación, compliance… Además, la marca cuenta con el respaldo de su matriz, la también estadounidense Self Esteem Brands, y de su potente músculo financiero.

Anytime Fitness ha sido elegida la mejor franquicia del mundo en el sector del fitness por la revista Entrepreneur e incluida en el ranking de las 10 mejores franquicias globales por esa prestigiosa publicación. Un logro que no es puntual. La cadena ha estado entre las 10 mejores franquicias del mundo hasta 7 veces en los últimos 14 años. Un tiempo en el que siempre ha figurado de forma consecutiva y sin ninguna interrupción en la clasificación de las mejores franquicias globales hecha por esta revista.

#TogetherWeRise Para todos aquellos que se visualizan uniéndose a esta marca y tienen claro que este es el negocio que quieren montar, pueden unirse a Anytime Fitness y buscar #TuMejorTu.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas The Artist sobre la inclusión en televisión Regalar viajes, una estrategia efectiva y económica para fidelizar clientes Cuellos de camisa VinicaMoon para ir a juego con los bebés Montar un negocio de fitness con Anytime Fitness Ponerse en forma antes de que llegue el verano