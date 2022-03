Anne Igartiburu continúa su colaboración con ZEISS como embajadora de marca y con ZEISS Vision Expert Comunicae

miércoles, 23 de marzo de 2022, 10:47 h (CET) El programa ZEISS Vision Expert ha sido desarrollado para que el óptico capte a los clientes adecuados gracias a una comunicación basada en la profesionalidad y apoyada por ZEISS, diferenciándolo como experto en salud visual y generando una experiencia de compra única para el paciente que le ayude a crecer y mejorar la rentabilidad de su negocio, respetando su libertad e independencia Coincidiendo con la celebración de sus 175 años de historia, el pasado noviembre, ZEISS presentó en Madrid y Barcelona ZEISS Vision Expert (ZVE), el programa con el que responde al contexto actual del mercado, uniendo la profesionalidad del óptico independiente con la tecnología y la innovación de la marca ZEISS para crear una propuesta de valor diferenciadora.

Para ello, ZEISS cuenta con la embajadora perfecta: Anne Igartiburu. Su imagen personal y profesional la convierten en la persona idónea para acercar los valores de la marca ZEISS a los usuarios finales.

“No hay muchas empresas que cumplan 175 años de historia. ZEISS cumple en 2022 176, y eso es porque ZEISS sabe mirar más allá, busca mejorar la vida de las personas en el largo plazo y eso genera un vínculo de total confianza en sus usuarios. Ese espíritu innovador y esa búsqueda constante de la excelencia hacen que sea una marca inspiradora con la que me siento identificada”, señala Anne Igartiburu.

La excelencia se consigue con el esfuerzo, la dedicación, la exigencia, con querer llegar más allá. “Cuando algo te apasiona y te esfuerzas por hacerlo lo mejor posible, con mucha ilusión, con muchas ganas, disfrutas incluso del camino, no te resignas a conseguir pocos resultados, o lo mismo que los demás, te esfuerzas y luchas por conseguir lo mejor, estudias, practicas, investigas y das el máximo en cada tarea que abordas. Es así como se llega a la excelencia, ya seas estudiante, médico, artista o panadero. Eso es lo que encuentro en ZEISS y por eso soy la embajadora de las Ópticas ZEISS Vision Expert”, añade la popular periodista y presentadora.

La comunicación de los ZEISS Vision Expert suma canales, generando sinergias en una estrategia omnichannel que integra acciones offline y acciones online. Así, el cliente podrá ser impactado desde internet, o desde un medio tradicional, siempre con el mismo mensaje, que por supuesto, se verá reforzado en el punto de venta.

Los ZVE diferencian la óptica desde el exterior. ZEISS suma a la experiencia y confianza que ya genera la marca propia de cada óptica, a la de la multinacional alemana, identificándola como experta en óptica de precisión.

El programa ZEISS Vision Expert acerca al óptico un apoyo real y personalizado para la digitalización completa de su óptica. Para facilitar que lleguen nuevos clientes, los clientes adecuados que buscan más allá del precio y la promoción, que buscan salud visual, ZEISS ha puesto en marcha acciones que los acercarán a los ZVE desde internet.

Además, con la Plataforma de Marketing Digital ZEISS, los ZEISS Vision Expert cuentan con una excepcional herramienta digital, fácil e intuitiva para conectar con su comunidad, transmitiendo contenidos sobre la esencia de su actividad: la salud visual y las soluciones de lentes en las RRSS.

Y como no siempre es fácil encontrar los recursos para desarrollar el área digital, ZEISS ha desarrollado el Programa Superior ZEISS Marketing Digital para ayudar, de verdad, a los ópticos con un programa concebido desde la experiencia digital de los mejores y pensando para los ópticos. Además, una agencia experta apoya digitalmente a cada óptica. Primero, haciendo una auditoría completa de sus canales: web, RRSS y Google My Business, y después dando soporte individualizado para que se puedan optimizar y aplicar todos los conocimientos aprendidos en el programa.

