Ponerse en forma antes de que llegue el verano

miércoles, 23 de marzo de 2022, 10:29 h (CET)

Miles de hombres y mujeres alrededor de España empiezan a prepararse para la llegada del verano tras una época llena de hábitos nutricionales poco saludables. Para muchas personas, lucir un cuerpo tonificado y esbelto durante esta temporada del año es muy importante.

Afortunadamente, hoy en día, adoptar un estilo de vida saludable es mucho más sencillo que nunca gracias a plataformas como Bailonga. Este es un gimnasio online a través del cual es posible disfrutar de clases de baile, rutinas de entrenamiento exclusivas, e incluso de asesoría nutricional desde la comodidad del hogar para ponerse en forma antes de que llegue el verano. Todo por tarifas sumamente competitivas que parten desde los 10,00 €.

Consejos para ponerse en forma para el verano Históricamente las fiestas navideñas siempre se han caracterizado por una época repleta de excesos alimenticios, donde las familias y los amigos constantemente se reúnen para compartir grandes cenas repletas de una comida que, si bien es muy deliciosa, no es estrictamente saludable. En consecuencia, es habitual que durante estas fechas se gane un poco de peso.

Es importante tener en cuenta que esto no debe ser objeto de remordimiento, ya que antes de la llegada del verano hay tiempo suficiente para volver a ponerse en forma y eliminar aquella grasa que aparece durante el invierno. Solo es cuestión de disciplina y de contar con la asesoría correcta para lograrlo.

Asegurarse de aligerar los menús a través de preparaciones más sanas es una excelente idea para empezar. Sustituir la carne por el pescado, y tratar de comer más verduras y legumbres antes que cereales procesados como la pasta y el arroz también ayuda muchísimo en el proceso de pérdida de peso. Dormir al menos 8 horas al día, meditar, dedicar tiempo al cuidado personal y hacer ejercicio un mínimo de tres veces a la semana también resulta efectivo.

La alternativa ideal para ponerse en forma Si bien todos los consejos mencionados anteriormente son efectivos, lo cierto es que lo más recomendable para obtener un cuerpo tonificado y esbelto durante el verano es matricularse en programas de entrenamiento constantes, pensados para ayudar a las personas a lograr sus objetivos de manera sostenible y saludable.

Teniendo esto en consideración, Bailonga se posiciona como una alternativa ideal para aquellas personas interesadas en comenzar un plan de pérdida de peso desde la comodidad de sus hogares. Esto se debe, principalmente, a que se trata de un gimnasio online exclusivo, a través del cual se puede disfrutar de clases de baile, fitness, pilates, step, total body, entre otros. Todo esto en compañía de una asesoría de alimentación y nutrición para complementar el plan.

Por tan solo una inversión de 10,00 € al mes, cualquier mujer interesada en preparar la operación bikini encontrará un gran apoyo junto a Bailonga. Después de todo, el mismo cuenta con un amplio banco de clases ideales para tonificar y preparar el cuerpo de cara al verano: todos dictados por profesionales de experiencia garantizada.



