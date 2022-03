Brenda Ballell sobre una alimentación sana y la detoxificación hepática

La detoxificación del organismo es el proceso a través del cual el cuerpo se libera de toxinas perjudiciales para la salud. En este proceso de limpieza, el hígado juega un papel muy importante, puesto que tanto este órgano como el intestino son vitales para el bienestar humano.

Brenda Ballell ayuda a las personas a mejorar su salud a través de nuevos hábitos de vida y de una alimentación sana, potenciando en los casos que lo requieren la detoxificación hepática, con la cual se favorece a los mecanismos que tiene el cuerpo para eliminar sustancias que interfieren en la salud y en la calidad de vida a largo plazo.

Información sobre la detoxificación hepática Los procesos de detoxificación que se producen en el hígado se dividen en dos fases: en la primera se genera una modificación de los xenobióticos o sustancias químicas que proceden del exterior (alimentación, medicamentos, sustancias respiradas o a través de la piel, etc.) o bien se producen de forma natural en el cuerpo (hormonas como los estrógenos, la histamina o las catecolaminas). En segunda instancia, se añaden ciertas moléculas que favorecen a su eliminación. El objetivo es transformar unas sustancias apolares (no solubles) que el organismo no puede eliminar, en sustancias polares (solubles) que son fácilmente excretables por heces u orina, principalmente.

Durante la primera etapa de detoxificación hepática, se producen distintos tipos de reacciones bioquímicas determinadas por las enzimas del citocromo P450 (CYP). Como resultado se producen unos intermedios de reacción altamente oxidativos e inflamatorios que deben eliminarse lo antes posible a través de la segunda fase. En esta siguiente etapa, se producen reacciones de conjugación, es decir, los productos de la transformación metabólica de las toxinas son combinados con compuestos endógenos hidrosolubles (grupos metilo, sulfato, glutation, ácido glucurónico, etc.).

Estas reacciones se producen por una gran variedad de enzimas que trabajan gracias a la ayuda de determinadas vitaminas y minerales, conocidas como cofactores o coenzimas. El glutation es un poderoso antioxidante que protege las células del estrés o daño oxidativo. Sin embargo, lo más importante es que exista un equilibrio entre las diferentes reacciones de detoxificación para que el hígado y todo el organismo se beneficien.

Importancia del hígado para el cuerpo humano No se puede pensar en tener una salud óptima si no se protegen órganos como el hígado y el intestino. Este último tiene una gran cantidad de microorganismos vivos que son fundamentales para fortalecer el sistema inmunológico y que aportan a la digestión de los nutrientes y su absorción.

Por otra parte, el hígado es de vital importancia para el cuerpo porque es un depurador por excelencia y es primordial para eliminar elementos dañinos. Además, cabe recalcar que el hígado también es el órgano que se encarga de biotransformar los medicamentos, haciéndolos funcionales o eliminándolos del cuerpo.

Asimismo, cumple otras funciones como la secreción de bilis, esencial para la digestión de las grasas de la dieta, equilibra y fabrica glucosa a medida que el cuerpo la necesita, depura bilirrubina, regula la coagulación sanguínea, entre otras. Este órgano se ve afectado cuando las personas no siguen una alimentación saludable y unos buenos hábitos de vida. Por esa razón, hay que asesorarse con expertas como Brenda Ballell para aprender a adquirir hábitos de alimentación más saludables que permitan preservar el bienestar de uno de los órganos más vulnerables del cuerpo humano.