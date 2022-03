Biotulin empieza a comercializar su "baby botox" en Amazon España Comunicae

miércoles, 23 de marzo de 2022, 09:31 h (CET) G-Beauty Biotulin es la tendencia en belleza del año: un gran éxito en Amazon Esta noticia dio la vuelta al mundo: la duquesa Kate Middleton confía en el "baby botox" alemán Biotulin como alternativa natural a la toxina botulínica (Fuente:https://www.hola.com/us-es/salud-y-belleza/2019021215962/kate-middleton-makeup-routine-botox-vv/). Pero no solo la duquesa se muestra convencida por Biotulin. Los medios de comunicación internacionales también informan de que la reina Máxima de Holanda, Leonardo DiCarpio, Madonna, la reina Letizia de España y muchos otros utilizan Biotulin.

Biotulin, con base herbal, también se le conoce como el "botox organico no inyectable" y garantiza una sonrisa sin arrugas. Siempre y en todo momento, porque el gel puede aplicarse varias veces al día y su efecto dura al menos 8 horas.

Producido en Alemania, Biotulin suaviza y reafirma la piel de manera totalmente natural. Uno de los principales componentes de Biotulin es el espilantol, un anestésico local natural obtenido a partir del extracto de la planta Acmella Oleracea (Paracress). Su efecto reduce las contracciones musculares y relaja los rasgos faciales. Desaparecen las pequeñas arrugas, especialmente alrededor de los ojos y entre las cejas.

Además, el hialurón potencia la eficacia de Biotulin. El ácido hialurónico, además, rellena la piel y refuerza las fibras de colágeno y elastina. Su efecto visible de reafirmación y alisamiento de la piel es excelente y se nota inmediatamente.

El tercer extracto principal proviene de la planta Imperata Cylindrica, también llamada «Cisca», que crece en las regiones desérticas más secas de Sudamérica e incluso puede sobrevivir en tierras salinas. Este extracto proporciona hidratación durante 24 horas.

Biotulin reduce las arrugas en tan solo una hora. Esto ha quedado demostrado en estudios de eficacia independientes.

Para obtener más información sobre Biotulin, consultar: https://biotulin.com/es/

https://www.amazon.es/Biotulin-l%C3%ADquido-diurno-facial-normal/dp/B00TOGEGCY

List Media, Monschauer Straße 12, D-52076 Aachen, info@listmedien.de, FAX: +49-241-53106369

