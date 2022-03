ITL Equipment Finance se consolida como diseñador de soluciones financieras para equipamiento Comunicae

miércoles, 23 de marzo de 2022, 09:35 h (CET) ITL Equipment Finance se consolida como uno de los principales actores en ofrecer soluciones financieras a empresas y profesionales en España a través de una nueva imagen corporativa Tras más de dos décadas dedicadas al diseño de soluciones financieras de equipamiento a medida para empresas y profesionales, ITL Equipment Finance ha consolidado su posición en el mercado con la renovación de su identidad visual y su nueva web.

El cambio de identidad no cumple únicamente criterios estéticos sino que ha sido cuidadosamente estudiado para transmitir los valores que han guiado a la compañía durante estos más de veinte años: compromiso, honestidad, flexibilidad y proximidad. De este modo, ITL Equipment Finance ha apostado por un rediseño integral en el que se han modificado logotipo, tipografías y colores.

Una web más versátil y accesible

Tal y como afirman en su web, ITL Equipment Finance es "una boutique financiera" que se especializa en diseñar soluciones financieras que cumplan con las necesidades operativas y financieras de sus clientes y que permitan impulsar su desarrollo económico.

Para reforzar este sentimiento de compromiso, ITL Equipment Finance ha renovado por completo su sitio web apostando por una interfaz más versátil y accesible para sus clientes. Esto con el fin de que el usuario sienta esa cercanía que los ha definido durante todo este tiempo y acceda a una información clara y veraz de la manera más rápida y concisa posible.

Manteniendo su esencia, ITL Equipment Finance inicia hoy una nueva etapa: continuar ofreciendo a sus clientes lo mejor en soluciones de financiación a través de una imagen renovada y de valores reforzados.

Sobre ITL Equipment Finance

Centrada en aportar a empresas y profesionales soluciones de financiación adaptadas a cada caso particular, ITL Equipment Finance se caracteriza por crear ofertas de renting para equipamiento y maquinaria de lo sectores industria, construcción, gestión de residuos y salud.

ITL Equipment Finance ofrece servicios de financiación avalados por un proceso que incluye la propia valoración de activos, condiciones de proyecto y las simulaciones necesarias para distintos escenarios de financiación.

Con una trayectoria de más de 20 años, ITL Equipment Finance cuenta con un equipo de especialistas en financiación estratégica que ofrece a sus clientes un servicio directo, personalizado y auténtico.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.