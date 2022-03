Youth Lab presenta su Agua Micelar enriquecida con ácido hialurónico Comunicae

miércoles, 23 de marzo de 2022, 09:07 h (CET) Este tipo de productos se han convertido en imprescindibles en toda rutina de belleza pues desmaquilla, limpia y tonifica en un único gesto El agua micelar se ha convertido en un elemento básico en los neceseres de las adictas al cuidado de la piel. Y no solo de ellas, si no también de los dermatólogos que valoran en este producto su capacidad para limpiar a fondo la piel, calmarla e hidratarla, y todo ello con un único producto.

Para aquellos que han oído hablar mucho de este producto, pero que aún no están seguros de qué es exactamente, “El agua micelar es una solución que incluye en su formulación pequeñas moléculas (micelas) capaces de atraer la suciedad, el maquillaje y la grasa de la piel gracias a su cuidada fórmula” afirma Myriam Fernández, product manager de la compañía.

Otra de las ventajas de este producto es que limpia, purifica e hidrata eficazmente sin necesidad de usar jabones ni enjuagues que pueden alterar el PH natural de la piel. Elimina hasta los maquillajes resistente al agua, y funciona de igual forma en todo tipo de pieles, incluso las más sensibles y también es compatible con el uso de lentillas.

Por este motivo, los laboratorios Youth Lab, que en España comercializa Trending Pharma en el canal farmacia, presentan ahora al mercado su Micellar Water, un producto formulado a partir de Glucósidos -limpiadores naturales que eliminan suave y eficazmente las impurezas, grasa y maquillaje de la piel-, Ácido Hialurónico -que hidrata instantáneamente y restaura la elasticidad por más tiempo-, Extracto de Peonía, -con acción calmante para reducir inflamaciones y reacciones cutáneas- y Extracto de Caléndula, -con acción antiinflamatoria frente a las irritaciones-.

Su modo de empleo es tan sencillo como aplicar un poco de este producto con algodón o tisú sobre la piel, dar toquecitos de modo que las micelas puedan actuar, y retirar de la piel suavemente, con movimientos circulares y ascendentes hasta estar seguros de que el rostro ha quedado completamente limpio.

El nuevo Agua Micelar de Youth Lab tiene un precio de 17.99 € y viene en una presentación de 400 ml. en un envase con un práctico dosificador que lo hace más cómodo y evita su desperdicio.

Esta fórmula, probada dermatológicamente, no contienen parabenos, gluten, ceras ni petroquímicos, y son veganas y cruelty free.

Youth Lab es una marca perteneciente a Trending Pharma -antes Cosmética Pharma- y al igual que todos sus productos se distribuye exclusivamente en farmacias. Es una firma griega con más de 25 años de experiencia en el campo de la investigación y cosmética. Su completa gama de productos para el cuidado de la piel cuenta con presencia en más de 5.000 puntos de venta en 9 países europeos.

Youth Lab fabrica geles y otros productos limpiadores faciales; mascarillas para todo tipo de pieles y necesidades específicas; cremas hidratantes, aceites y bálsamos; CC Creams multiactivas con color, tanto para la cara como para los ojos; serum restauradores con efecto antiarrugas y reafirmantes; cremas rejuvenecedoras para cara y ojos; mascarillas exfoliantes; parches para los ojos y una amplia diversidad de accesorios; serum anti celulitis para todo el cuerpo; cremas reafirmantes corporales; crema de manos, protectores solares; maquillaje, y un amplio etcétera.

En conjunto, una amplia variedad de productos pensados para realzar las funciones básicas del metabolismo de la piel y construir una apariencia joven y saludable.

Más información sobre Trending Pharma

Trending Pharma es una marca de Trending Import, una compañía 100% española, fundada en 2017 en Sevilla. La empresa está especializada en el mundo de la cosmética y dedicada a la creación de marca y comercialización de productos cosméticos en España y Portugal.

La compañía cuenta en la actualidad con una plantilla compuesta por 65 empleados -entre los que se encuentran farmacéuticos, dermatólogos, cosmetólogos, y un potente departamento de I+D- y

comercializa ya sus productos de manera exclusiva en el canal farmacia. Su máximo responsable prevé incrementar el número de puntos de venta en un 200% a lo largo de 2022.

Sus productos se dirigen principalmente a mujeres de entre los 25 y 55 años, consumidoras con una filosofía de vida de estilo saludable, que aprecian el consumo inteligente y sostenible, y preocupadas por utilizar productos de alta fiabilidad.

Trending Pharma distribuye actualmente en el canal farmacia tres marcas, -Youth Lab, Amazonic, y Wug- todas ellas formuladas con ingredientes y principios activos naturales, son 100% saludables, cruelty free (rechaza los productos testados en animales) y libres de cualquier sustancia tóxica o sintética.

Cuenta con seis centros logísticos propios, ubicados dos en Bollullos (Huelva), tres en Benacazón (Sevilla) y uno en Madrid que superan los 10.000 m2, y presencia en más de 1.500 puntos de venta.

