Paul Aley, el único hispanohablante que ha participado en el Campeonato Mundial de Lectura Rápida y Mapas Mentales en 2019, en Pekín, China

miércoles, 23 de marzo de 2022, 09:20 h (CET)

El aprendizaje es algo fundamental para los seres humanos, ya que es imprescindible para el crecimiento personal, profesional e intelectual.

Una de las mejores formas de aprender sobre diferentes áreas y temas es leyendo libros impresos o digitales, enciclopedias, etc.

No obstante, se necesita iniciativa y dedicación. Por eso existen en España personas como Paul Aley, conferencista motivacional y experto en programación neurolingüística, que se dedican a suministrar herramientas, las cuales ayudan a empaparse de conocimientos de forma masiva. De hecho, el profesional se ha dado a conocer, ya que ha sido el único representante de habla hispana en el Campeonato Mundial de Lectura Rápida y Mapas Mentales 2019 celebrados en Pekín, China.

Los capítulos en la vida de Paul Aley que hicieron que entendiera que es capaz de alcanzar lo que se propone Paul Aley cree fielmente que cualquier persona puede vivir de la forma que tanto desea con felicidad y éxito. Con este fin, solo es necesario tener a mano las técnicas adecuadas. Su opinión se basa en su propia experiencia, ya que asegura que en un momento de su vida sintió que sus conocimientos eran muy escasos a consecuencia de la falta de lectura, razón por la cual decidió dar un giro y cambiar la historia por completo.

El conferencista motivacional relata que en el año 2018 indagó y conoció la lectura rápida, por lo que decidió hacer un curso que marcó un antes y un después, puesto que al año siguiente se propuso leer un libro diario durante los 365 días y lo logró.

Cuenta que ese mismo 2019 viajó a China y se reunió con el entrenador Steve Abdel Karim y todos los miembros de la Selección Francesa de Lectura Rápida y Mapas Mentales con el fin de prepararse para participar en el Campeonato Mundial de Lectura Rápida y Mapas Mentales 2019, llevados a cabo en Pekín.

El mencionado campeonato duró dos días. Durante el primero, el profesional realizó tres pruebas de mapas mentales (de una conferencia en vivo, de un tema libre y de una revista de 90 páginas) que requirieron de dos horas cada una. El segundo día tuvo leer un libro de 352 páginas, puesto que la evaluación era de lectura rápida, reto que logró en 52 minutos. Además, tuvo que responder a 20 preguntas abiertas sobre dicho texto.

Al finalizar el campeonato, Paul Aley obtuvo el puesto 43 de los lectores más veloces del mundo, un resultado que cambió para siempre su autopercepción.

Ayudar a las personas a aprender, el nuevo objetivo de Paul Aley Paul Aley cuenta que desde su infancia se consideraba menos inteligente que las demás personas. Esa consideración sobre sí mismo se desvaneció por completo tras cada uno de sus logros, los cuales también lo han motivado a enseñar a todas las personas del mundo a aprender a adquirir conocimientos.

Paul Aley tiene a la venta su libro El Secreto de los Seis Portadores y algunos programas de formación que pueden ser visualizados en su página web.



