Servitec, el servicio de reparación inmediata a domicilio

miércoles, 23 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

La tecnología está continuamente avanzando. No obstante, para solucionar ciertas averías es necesario a veces recurrir a la asistencia de profesionales en la materia.

En este sentido, la empresa de reparación de aparatos electrónicos Servitec ofrece un servicio de reparación inmediata a domicilio. Los clientes de la firma cuentan con condiciones extraordinarias, ya que la visita domiciliaria y el presupuesto son gratuitos. Además, si se procede en la reparación del televisor se obtiene una garantía mínima de 6 meses.

Reparación inmediata a domicilio de cualquier televisor con Servitec Servitec está avalada por más de 15 años de experiencia en la actividad de reparación de televisores y electrodomésticos de distintas marcas. Los técnicos profesionales que trabajan en la empresa están capacitados para reparar todo tipo de televisores, incluyendo desde los más tradicionales a los de última generación, ya sean de plasma, planos, LCD, LED o TFT.

El equipo de Servitec cuenta con los medios más actuales para alcanzar el mejor resultado en los servicios de reparación. Además, la empresa es servicio técnico de todas las marcas.

Cuando un televisor de una última generación sufre una avería, tener la posibilidad de repararlo es una opción que resulta más económica, ya que se trata de aparatos de un precio elevado.

La ventaja más significativa de contar con el apoyo de una empresa de estas características es tener la opción de acceder a un presupuesto de forma gratuita y, si se decide proceder, a un servicio de reparación inmediata a domicilio. La garantía de 6 meses, como mínimo, es también de un gran valor porque si se llegara a repetir la misma avería no es necesario volver a pagar por la reparación.

Los desperfectos más comunes que es posible reparar con el servicio de Servitec Existen distintos desperfectos comunes en los televisores que es perfectamente posible reparar con un servicio profesional. Por ejemplo, cuando el aparato enciende, pero la imagen desaparece rápidamente, lo más probable es que el error sea en el inversor, la pieza que distribuye la energía en las lámparas de la pantalla. En cambio, cuando el televisor no enciende lo más probable es que haya un problema con la fuente o el transformador.

Todos estos desperfectos, y muchos otros más, tienen solución con el servicio de reparación inmediata a domicilio de Servitec, una empresa de confianza que destaca por ofrecer visita y presupuestos gratuitos, así como asistencia a domicilio y una garantía de 6 meses.



