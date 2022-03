¿Cuáles son los beneficios de GreenAir Home? Emprendedores de Hoy

La purificación del aire es una preocupación prioritaria dentro de muchos hogares, ya que de su calidad depende la salud de toda la familia. Sin embargo, muchos sistemas de purificación suelen ser altamente caros, no solo en cuanto al precio del mecanismo, sino especialmente, en relación con su eficiencia energética.

Cualquier hogar sueña con un sistema de purificación que brinde aire de calidad y, al mismo tiempo, utilice de forma eficiente la energía. Estas características son las que el proyecto Green Air busca imprimir en su sistema doméstico de purificación de aire, GreenAir Home, el cual, además de purificar totalmente el aire del hogar, utiliza únicamente energía renovable.

Una solución eficiente y amigable con el planeta El sistema de GreenAir Home está conformado por filtros de aire alimentados a través de un panel de energía solar. También tienen una placa eléctrica que complementa el abastecimiento de energía para mantener al dispositivo permanentemente en funcionamiento, por lo cual no requiere ninguna conexión a la red doméstica ni genera gastos adicionales en el servicio de energía eléctrica.

Sus filtros de purificación trabajan con un innovador sistema de nanotecnología que limpia los restos de CO₂ o cualquier otro gas nocivo presente en el aire. Además, los dispositivos se manejan a través de un panel de control que se puede conectar a cualquier portátil u ordenador de escritorio, para monitorizar el estado y funcionamiento del sistema.

A pesar de esto, lo más interesante de GreenAir Home es que premia a sus usuarios por integrarse en la transición hacia las energías renovables, mediante un sistema de tokens o recompensas que se acumulan progresivamente. Estos tokens están diseñados bajo un sistema de tecnología blockchain compatible con la mayoría de criptomonedas modernas, por lo cual se prevé que estas recompensas puedan materializarse en un activo monetizable para sus usuarios.

La energía renovable es vital La tecnología blockchain es un pilar para las criptomonedas modernas, ya que permite realizar de forma segura las transacciones de información que sustentan su valor comercial. Sin embargo, el nivel de energía que requieren estos procesos es tal, que estas actividades terminan por implicar un alto coste energético a nivel mundial.

GreenAir Home es una tecnología que busca llevar a cabo este tipo de procesos con una fuente de energía totalmente renovable, lo cual contribuye a reducir el impacto ambiental que generan los procesos blockchain en la actualidad, mediante un sistema de minería de criptomonedas con cero emisiones de carbono.

De este modo, su tecnología ofrece una propuesta integral de transición hacia energías limpias y, en el proceso, el mayor beneficiario es el usuario, quien no solo contará con aire limpio y puro en su hogar, sino que además, podrá recibir y acumular incentivos económicos a cambio de únicamente decidirse a formar parte de un modelo energético sostenible y dar el salto hacia las energías renovables.



