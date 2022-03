Dental Implantologie, especialistas en implantes dentales

Los implantes dentales se han convertido en una opción bastante recurrente para reemplazar, ayudar o mejorar la sonrisa y la funcionalidad de los dientes. En Dental Implantologie, además de ofrecer servicios generales de odontología, ortodoncia y odontopediatría, se realiza la adaptación de implantes dentales, así como la elaboración de los mismos, adaptados a las necesidades de cada paciente.

El centro cuenta con equipos de tecnología de vanguardia y un completo grupo de profesionales especializados en esta área, quienes serán los encargados de realizar estudios previos personalizados y de ofrecer las mejores recomendaciones en cuanto a la salud bucodental.

Servicio profesional y personalizado La premisa fundamental de Dental Implantologie es orientar su atención hacia el bienestar del paciente. Es por ello que, en todas sus prácticas profesionales, especialmente en las cirugías con implantes dentales, el personal médico efectúa una serie de estudios previos para conocer las mejores alternativas y así realizar una adaptación personalizada de las nuevas prótesis.

Para lograr un diagnóstico certero, la clínica tiene un laboratorio de última tecnología donde se elaboran las piezas dentales en un período de tiempo menor del que usualmente se toman otras empresas. Los implantes están elaborados con un alto nivel estético, sin olvidar que cada pieza dental debe cumplir altos estándares de calidad, funcionalidad, utilidad y eficacia. Los servicios de la clínica están adaptados a las necesidades de cada persona, sin importar la edad.

Servicio completo a bajos costes Por contar con equipos de última tecnología para la elaboración de los implantes dentales, los costes de fábrica disminuyen, ya que no hay que recurrir a otras empresas para su manufactura. Gracias al uso de este recurso, se han mejorado las funciones de las piezas dentales y de su estética. Uno de los objetivos alcanzados durante este proceso es lograr que el hueso mantenga su función y no pierda volumen, pese a la cirugía. Los materiales utilizados en la elaboración de los implantes dentales son especiales y no afectan al resto de los dientes.

El procedimiento para la adaptación de las piezas se realiza mediante una cirugía mínimamente invasiva, empleando sedación consiente y realizada en espacios cardioprotegidos. Además, la clínica ofrece facilidades económicas y servicio de urgencias, ante cualquier eventualidad. Dental Implantologie cuenta con 3 clínicas odontológicas ubicadas en Sevilla, donde atienden a pacientes de diferentes puntos de España y Europa.